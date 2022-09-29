القوات الروسية  تقصف راجمة صواريخ أمريكية في أوكرانيا

قصفت القوات الروسية، اليوم الخميس، بطارية راجمات "هيمارس"، وإصابت بطارية "هاوتزر" M777، أمريكية الصنع، وإسقاط طائرتين "ميغ-24" و"ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، خلال الساعات الماضية القليلة.

أعلنت عن ذلك وزارة الدفاع الروسية في إطار تقريرها اليومي عن التقدم المحرز ليوم الخميس، 29 سبتمبر، حيث تلا البيان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من قصف مواقع وحدات المرتزقة الأجانب "الفيلق الأجنبي" في منطقة قرية "نيكولاييفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحييد ما يصل إلى 80 عنصر مسلح من هؤلاء.

كما تم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا و14 وحدة من المعدات العسكرية نتيجة لأضرار حريق في نقطة الانتشار المؤقتة للكتيبة الثانية من اللواء الآلي رقم 92، التابع للقوات المسلح الأوكرانية بالقرب من مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركوف.

كذلك نجحت الضربات التي قام بها الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إصابة 6 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك مواقع قيادة اللواء الميكانيكي رقم 53، بالقرب من قرية "يليزافيتوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، واللواء الميكانيكي رقم 14، في منطقة قرية "دفوريتشنايا" بمنطقة خاركوف، إضافة إلى 87 وحدة ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 198 مقاطعة.

وأثناء القتال المضاد لراجمات الصواريخ في منطقة قرية "بافلوغراد" بمنطقة دنيبروبتروفسك، تم تحييد بطارية راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية، علاوة على إصابة بطارية مدفع "هاوتزر" M777 الأمريكية بالقرب من قرية "غوليايبوليه" بمنطقة زابوروجيه. وتم تدمير فصيل مدفعية من مدافع "غياتسينت" ذات العيار الكبير بقرية "يفغينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما تم تدمير 9 مستودعات للذخيرة والصواريخ والأسلحة المدفعية في مناطق قرى "كولوميتسيفو" بمنطقة دنيبروبتروفسك، و"شيفتشينكوفو" بمنطقة نيكولاييف، و"ليجينو" بمنطقة زابوروجيه، وكذلك "كراموتورسك" و"مالينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك فقد تم تدمير محطة رادار تابعة لمنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" الأوكرانية، بالقرب من قرية "فلاديميروفكا" بمنطقة نيكولاييف.

وتمكنت القوات الجوية الفضائية الروسية من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" أوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاتلة أخرى من طراز "سو-24" بالقرب من قرية كالوغا بمنطقة نيكولاييف.

كما أصابت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة في مناطق قرى "ألكسندروفكا" بمنطقة نيكولاييف، "بروسكينسكويه" و"رايسكويه" و"سادوك" بمنطقة خيرسون، و"ياسينيفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و"بافلوفكا" و"بتروفسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

علاوة على ذلك فقد تم اعتراض 17 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وصاروخ "هارم" الأمريكي المضاد للرادار في الهواء بمنطقة قرية "نوفايا كاخوفكا" بمنطقة خيرسون، ومدينة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

307 طائرة

155 مروحية

2107 طائرة بدون طيار

377 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

5147 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

855 راجمة صواريخ متعددة

3439 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

5973 مركبات عسكرية خاصة