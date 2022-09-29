قوات الاحتلال تفرج عن 3 صيادين من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن ثلاثة صيادين بعد اعتقالهم من عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة، قبل أسبوعين.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الصيادين وهم :(محمود يحيى بكر، ورامي عزات بكر، وبيان خميس بكر )، بعد اعتقالهم من عرض بحر دير البلح، قبل 16 يومًا.

وأوضح أن الصيادين الثلاثة وصلوا القطاع مساء اليوم بعد مرورهم من بوابة بيت حانون.

وتواصل بحرية جيش الاحتلال اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى، بالإضافة إلى اعتقالهم نحو الداخل المحتل.