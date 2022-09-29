رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022 نتائج الثانوية العامة-رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022، تشهد محركات البحث قوقل وغيرها في هذه الأثناء بعمليات بحث مكثفة ومتواصلة من قبل طلبة السودانيين بحثا عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، للتعرف على نتائج الثانوية العامة في السودان2022، الأمر الذي دفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لوضع هذه المقالة للحديث عن رابط فحص نتيجة الشهادة السودانية الثانوية العامة في السودان 2022، بعد الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم السودانية على نتائج الثانوية السودانية 2022م.

نتيجة الشهادة السودانية 2022

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السودانية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الرابط لاستخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن التأخير في الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية occurred حدث نتيجة لعملية التصحيح التي مرت بالعديد من الظروف الصعبة ، مما أدى إلى تأخيرها ، ومن خلال موقع الوزارة لتسهيل التشاور الإلكتروني للنتائج.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022

وفي مقالنا رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022 نتائج الثانوية العامة-رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022، إعتمد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2022، توطئة لإعلانها ظهر اليوم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبة اليوم، وزير التربية والتعليم المكلف الأستاذ محمود سر الختم الحوري، ومدير ادارة امتحانات السودان، الأستاذ عماد عبد القادر احمد.

وهنأ سيادته بهذه المناسبة الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات هذا العام، كما أشاد بالجهود التي ظل يبذلها المعلمون والمعلمات في كافة مراحل الشهادة السودانية، مما أكسبها سمعة طيبة. وأكد رئيس مجلس السيادة، حرص الدولة على تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والمعلمين بالبلاد. إلى ذلك أعلن وزير التربية والتعليم المكلف، الاستاذ محمد سر الختم الحواري، في تصريح صحفي عقب اللقاء، ان الجالسين لامتحانات هذا العام، بلغ (510888) طالب وطالبة، من الميثقات المختلفة، جلسوا في (4253) مركزا منها (19) مركزا بالخارج.

بمناسبة اعلان نتيجة امتحانات #الشهادة_السودانية للعام 2022

نعيد التذكير بنتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 1982 للعشرة الاوائل

الاول مشترك/ سارة حميدة محمد الهادي

بنسبة 87%

سمية محمد الحسن الطيب محمد 87%

ترى اين هن الان وماذا فعلت بهن السنين ؟ pic.twitter.com/kQQdg6pMzp — Tallal Faisal (@Tallal_Faisal) September 29, 2022

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022 نتائج الثانوية العامة

وأعلن محمود سرالختم الحوري، الوكيل المكلف لوزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة الشهادة السودانية للعام 2021 والتي تحققت فيها نسبة نجاح بلغت 63% للمساق الأكاديمي، المساق الفني 57%، شهادة القرآن 93% والمساق الحرفي 84%.

وأفاد الحوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمباني وزارة التعليم العالي إن نسبة نجاح البنات بلغت 64,4% ونسبة نجاح البنين 61%.

كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية من النت

الجدير بالذكر أن نسبة نجاح المدارس الحكومية للعام الحالي بلغت 64,8 % والمدارس الخاصة بلغت 68,7 %، بينما بلغت نسبة نجاح اتحاد المعلمين 54,7 % والمنازل 62,1 %.

وأعلن الأستاذ محمود سرالختم الحوري وزير التربية أن نسبة الزيادة في عدد الجالسين في امتحان الشهادة السودانية هذا العام بلغت 6.3 مقارنة بالعام السابق ، حيث بلغ عدد الجالسين لهذا العام 510.938 طالب وطالبة ، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه عدد الجالسين من الطلاب 480.519 .

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022 رابط الاستعلام عبر موقع وزارة

وضمن مقالنا رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022 نتائج الثانوية العامة-رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022، حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير موقع إلكتروني لاستخراج نتائج الشهادة السودانية 2022، وذلك من خلال المركز القومي للمعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم السودانية.

وكذا موقع الوزارة الإلكتروني حتي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة بسهولة برقم الجلوس، ويعتبر ذلك ضمن حرص الوزارة على عدم الازدحام بالمدارس والمؤسسات التعليمية خلال استخراج النتيجة، لفحص نتيجة الشهادة السودانية من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــا

حميدتي يتسلم نسخة من نتيجة امتحانات الشهادة السودانية ويهنئ الطلاب الناجحين

📌 تمــــــــــــر الفكــــــــــــي.... pic.twitter.com/ct2UsvAurC — مصطفى يوسف الحلفاوي (@Mustafahalfawi) September 29, 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022

ونشرت صفحة التقديم الإلكتروني للجامعات في السودان توضيح بخصوص الرابط إذ قالت إن "رابط استخراح نتيجة الشهادة السودانية بكون شغال عقب المؤتمر الصحفي لإعلانها"، داعية كل الأهالي وأبنائهم إلى المتابعة.

وأضافت الصفحة المختصة في مساعدة الطالب: "معرفة النتائج بالرسائل النصية عبر شركات الاتصالات بتكون متاحه عقب المؤتمر أيضا، وبكون عندك خيارين عشان تعرف بهم هم الرسائل النصية ومن خلال الرابط الرابط أدناه".

كما أعلنت طريقة معرفة نتيجة الشهادة السودانية عقب المؤتمر وهي "من خلال الرسائل النصية وهي ارسل رقم الجلوس إلى الرقم 5556 ومهم جدا تأكد من ان رقم الجلوس صحيح والمهم انك تعمل الرسالة بعد انتهاء الكلمات".

رابط نتيجة الشهادة السودانية ٢٠٢٢ رابط بالأسماء

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022 نتائج الثانوية العامة-رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022، وتبذل الوزارة جهودا منذ عدة أسابيع كي تخرج هذه الفعالية التعليمية الكبرى بأبهى صورة كون جميع المناطق تتجه الأنظار إلى مؤتمر نتيجة الشهادة الثانوية في السودان التي تؤهل الطلبة إلى المرحلة الجامعية الجديدة بالنسبة لهم.

وقالت: "لمعرفة نتيجة الشهادة السودانية أرسل رقم الجلوس للرقم 5556 مقابل 150 جنيها شاملة الضريبة"، مشددة على ضرورة التأكد من صحة رقم الجلوس حتى لا يخصم من الرصيد مبلغ إضافي لا يجب أن يتحمله الطالب.

رابط نتيجة الشهادة السودانية ولاية الخرطوم