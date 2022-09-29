وسائل إعلام "إسرائيلية": أولي عملية طعن في بيت حنينا بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:04 م
29 سبتمبر 2022
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وسائل إعلام "إسرائيلية": أولي عملية طعن في بيت حنينا بالقدس المحتلة

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