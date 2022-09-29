الاحتلال يعتقل مواطنا ويغلق المداخل الجنوبية لمدينة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، مواطنا من مدينة الخليل وأغلقت المداخل الجنوبية للمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن شريف شرف عيسى أثناء تواجده في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، واقتادته إلى الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة الجنوبية (الحرايق، والفحص، ودوار البلوطة)، ومنعت تنقل المواطنين عبرها واحتجزتهم، مسببة أزمة مرورية خانقة

كما أغلقت الطريق الخارجي ما بين مفترق بيت عنون شمالا وصولا إلى المناطق الجنوبية من الخليل، بالتزامن مع انتشار كثيف لقوات الاحتلال على الطرق الفرعية والزراعية المؤدية إلى المدينة.