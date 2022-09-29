الخارجية: جريمة الطفل ريان جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين،اليوم الخميس، جريمة الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الطفل الشهيد ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، جراء سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل ريان، جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، وهي تعبير عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال"، محملة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.