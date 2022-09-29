مقاومون يطلقون النار تجاه سيارة للمستوطنين قرب الخليل

أطلق مقاومون فلسطينيون، عصر اليوم الخميس 29/9/2022م ، النار تجاه مركبة للمستوطنين قرب من مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين بالخليل.

وبحسب القناة 14 العبرية:" فأن الجيش يؤكد وقوع عملية إطلاق نار جديدة قبل حوالي ساعة، عندما فتح فلسطينيون النار على مركبة للمستوطنين في حفات غال بالقرب من كريات أربع، دون وقوع إصابات، وانسحبوا من المكان.

وبينت القناة العبرية أن قوات الجيش تجري مسحًا بحثًا عن المنفذين

يذكر أن اشتباكات شبه يومية تحدث بين مقاومين من كتيبتي "نابلس" و"جنين" في سرايا القدس، خلال محاولات جيش الاحتلال اقتحام المدينتين وتنفيذ عمليات اعتقال بحق مقاومين أو اغتيال مقاومين آخرين.