بالفيديو تمارين كارديو cardio حديثة لجميع الأوزان- فيديو تمارين كارديو منزلية

تمارين كارديو cardio حديثة لجميع الأوزان- فيديو تمارين كارديو منزلية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التمارين الكاملة لتمارين الكارديو والتي لاحظ فريقنا زيادة البحث عنها في الآونة الأخيرة عبر محركات البحث لا سيما من قبل السيدات وربات البيوت، لما لها من فوائد كبيرة في تنشيط الجسم والدورة الدموية إلى جانب تخسيس الوزن وللتخلص من الدهون، لذلك قررنا ان نقدم لكم أفضل تمارين كارديو cardio 2022 لجميع الأوزان- تمارين كارديو في البيت بنفسك.

أحدث تمارين كارديو cardio2022

تمرين الهبوط كارديو في البيت

وفي هذا التمرين تقوم بالوقوف باستقامة مع الارتكاز على باطن القدم، ثم تثني ركبتك اليمنى وصولاً بمستوى الكاحل.، بعد ذلك يتم النزول بالقدم اليسرى والارتكاز على أصابع القدم مع رفع الكاحل، ثم يتم أخذ خطوة للوراء بالقدم اليسرى، على أن يتم تكرار هذا التمرين 10 مرات لكل قدم.

تمرين الجسر كارديو في البيت

أما هذا التمرين فيتم فيه الاستلقاء على الظهر ومد الذراعين على الأرض حول الجانبين، ومن ثم عليك أن تثني الركبتين مع رفع الفخذين إلى أعلى، على أن يتكرار التمرين 10 مرات.

تمرين البلانك كارديو في البيت

في هذا التمرين قم بالاستلقاء على بطنك مع رفع الجسم والارتكاز على الذراعين وأصابع القدمين فقط، ويجب عليك الهبوط والارتفاع لأعلى عدة مرات.

تمرين سكوات كارديو في البيت

قم في هذا التمرين بالوقوف بشكل مستقيم مع المباعدة ما بين القدمين، ورفع الذراعين، بعد ذلك عليك بالنزول إلى الأسفل ببطء والارتفاع ببطء، مع تكرار التمرين عشر مرات.

تمرين القفز كارديو في البيت

أما هذا التمرين فيتم ممارسته عن طريق الوقوف بشكل مستقيم مع رفع الصدر وجعل الساقين والذراعين معا على الجانبين، ثم بعد ذلك يتم القفز للأعلى مع فتح الساقين والعودة إلى الوضع السابق وتكرار التمرين للعديد من المرات، وسيعمل هذا التمرين على حرق حوالي 100 سعر حراري في حوالي 10 دقائق.

أحدث تمارين كارديو cardio لجميع الأوزان- فيديو تمارين كارديو منزلية