عشرات المواطنين في طولكرم يشاركون في وقفة دعماً لأهلنا في جنين

شارك عشرات المواطنين في طولكرم، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد لأهلنا في محافظة جنين ومخيمها، ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بحق شعبنا.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها نقابة العاملين في بلدية طولكرم، العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال واعتداءاته المستمرة في جنين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب أهلنا فيها.

وقال رئيس النقابة صلاح عمارة:" إن هذه الوقفة جاءت دعما لأهلنا في محافظة جنين ضد ما يتعرضون له من ممارسات واعتداءات مستهدفة، ومن واجبنا مساندتهم في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم".

وأكد عمارة، أن تعزيز الوحدة الوطنية هو الطريق نحو التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر بحق أبناء شعبنا، مطالبا كافة المؤسسات الدولية التدخل العاجل لتوفير الحماية لشعبنا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.