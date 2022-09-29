سؤال وجواب فوازير للمسابقات المعلومات العامة 2022- معلومات عامة أسئلة واجابتها 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، عشرات الأسئلة والاجوبة التي يهتم الكثير من الناس بالبحث عبر محركات جوجل، خاصة للحصول على سؤال وجواب فوازير للمسابقات في الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمعلومات العامة، لذلك قرر فريقنا فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، كما يبحث الطلاب والأهالي في الاجازات عن أسئلة وأجوبة لتقوية الذاكرة لأطفالهم ، فقررنا أن نقدم في هذا المقال الكثير من الأسئلة في سؤال وجواب فوازير للمسابقات في الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمعلومات العامة 2022..

سؤال وجواب فوازير للمسابقات المعلومات العامة 2022- أسئلة وأجوبة في الجغرافيا والتاريخ والثقافة والرياضة جديدة 2022

في أي عام كانت غزوة خيبر؟ (في العام التاسع من الهجرة النبوية)

اذكر اسم أطول نهر في العالم؟ (الدانوب).

أين تقع دولة فلسطين؟ (قارة آسيا).

ماذا يسمى بيت الدجاج؟ (قن).

ما هو العام التي صعدت فيه أمريكا إلى الفضاء؟ (1962).

اذكر اسم الدول المصدرة للبترول؟ (أوبك).

معنى اسم دولة اسبانيا؟ (بلد الارانب).

اذكر اسم أول جامع بني في مصر؟ (جامع عمرو بن العاص).

ما هي اسم السورة التي تعدل ربع القراُن الكريم؟ (سورة الكافرون).

اسم الحيوان الذي إذا قطعت إحدى أذرعته تنمو مرة أخرى؟ (نجمة البحر).

اذكر عدد عضلات جسم الإنسان؟ (620 عضلة).

في أي عام تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ (السنة الثانية من هجرة الرسول).

اذكر اسم أطول أنهار العالم؟ (نهر النيل في مصر).

في أي قارة يوجد نهر الامازون؟ (في قارة أمريكا الجنوبية).

اسئلة عامة ثقافية للمسابقات

اذكر اسم أقوى أنواع الحجارة؟ الجواب (حجر الألماس).

اذكر اسم السورة التي تلقب بعروس القراَن؟ (سورة الرحمن).

كم عدد السور المدنية في القراَن الكريم؟ (28 سورة).

لقب سورة الفاتحة أو الاسم الذي يطلق عليها؟

(السبع المثاني، أم الكتاب، أم القراَن).

اذكر عدد مجموعة الكواكب الشمسية؟ (10 كواكب).الجواب (10 كواكب).

بماذا يلقب صغير الدب؟ (ديسم).

اذكر اسم صوت الضفدع؟ (نقيق).

اذكر اسم المعدن الذي يمتاز بخفته؟ (معدن الليثيوم).

في أي عام تولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين الحكم لمملكة الأردن؟ (1999).

اسئلة عامة صعبة 2022

متى وأين تم افتتاح أول بنك للدم في العالم؟ عام 1940 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ما هو أطول جسر بحري في العالم وأين يقع؟ يعد جسر الملك هو أطول جسر بحري في العالم وهو يربط بين السعودية والبحرين.

ما هو مقياس سرعة السفن؟ الإجابة: العقدة.

ما هو اكبر خليج في العالم؟ الإجابة: خليج المكسيك.

ما هو أول البنوك التي مارست نشاطها المصرفي السعودية؟ الإجابة: البنك الهولندي.

كم تبلغ عدد جيوب الأنفية لدى الإنسان؟ الإجابة :يبلغ عددها 8.

ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟ الإجابة: السودان.

أين يقع مسجد الزيتون؟ الإجابة: تونس.

متى أرسلت أمريكا رحلتها الفضائية الأولى؟ الإجابة: عام 1962.

سؤال وجواب في الدين والاسلام

ما هو آخر صحابي توفي من العشرة المبشرين بالجنة؟ إجابةما هو الاسم الحقيقي لأبو جهل؟ إجابةما هو يوم الحج الأكبر؟ إجابةما هو الجامع الأول الذي تم إنشائه في مصر؟ إجابةما هي السورة التي تعادل عند قراءتها ثلث القرآن؟ إجابةما هو الاسم الحقيقي لأبو لهب؟ إجابةما هي آخر سور القرآن التي نزلت في مكة؟ إجابة

سورة الروم.

في أي عام تم فرض فريضة الصيام؟ إجابة

العام الثاني الهجري.

ما هي السورة التي تُعرف بعروس القرآن؟ إجابة

سورة الرحمن.

ما هي السورة التي تسمى بقلب القرآن؟ إجابة

سورة يس.

أسئلة عامة دينية مسيحية 2022

من هو التلميذ الذي سلم يسوع المسيح؟ إجابة

يهوذا الأسخريوطي.

من هو التلميذ الذي أنكر المسيح؟ إجابة

بطرس

كم عمر السيد المسيح عندما بدء في التعليم؟ إجابة

30 عام.

ما هي أقسام العهد القديم؟ إجابة

أربعة أقسام ” كتب الشريعة، كتب التاريخ، كتب الحكمة، كتب الأنبياء”.

كم عدد الأنبياء الصغار والكبار؟ إجابة

18 نبي.

أين يقع مقر رأس الكنيسة الكاثوليكية؟ إجابة

دولة الفاتيكان في روما.

أين يقع مقر الكنيسة القبطية؟ إجابة

في محافظة القاهرة في مصر.

ما هو اسم أول مجمع كنسي ومتى تم إنشائه؟ إجابة

مجمع نيقية في عام 325 ميلاديًا.

متى وأين نشأت الكنيسة في مصر؟ إجابة

نشأت في القرن الثاني الميلادي في الإسكندرية.

أسئلة عامة ثقافية حديثة 2022

كم عدد الألوان في قوس قزح؟ إجابة

سبع ألوان.

كم عدد الأسنان التي يمتلكها الجمل؟ إجابة

34 سنة.

أين تعيش الذئاب الحمراء؟ إجابة

تعيش في شرق القارة الأمريكية الشمالية.

من هو الحيوان الذي لا يشرب الماء؟ إجابة

الكنغر البري.

من هو العالم المصري الذي حصل على جائزة نوبل؟ إجابةكم عدد لترات الدم في جسم الإنسان؟ إجابة

6 لترات.

ما هي وحدة قياس الصوت؟ إجابة

الديسبل

ما هي وظيفة فيتامين أ؟ إجابة

تقوية نظر الإنسان.

كم يبلغ عدد الأحبال الصوتية لدى الإنسان؟ إجابة

4 أحبال صوتية

ما هو الغاز الموجود في جسم الإنسان؟ إجابة

الأكسجين

ما هي الأعضاء التي تستمر في النمو طوال حياة الإنسان؟ إجابة

الأنف والأذن.

من هو العالم الذي أكتشف الدورة الدموية؟ إجابة

وليام هارفي.

كم يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ إجابة

8 كواكب.

اسئلة ثقافية عامة عن التاريخ

من أول من قام بصك النقود عن العرب؟ إجابة

الخليفة عبد الملك بن مروان.

في أي عام قامت الحرب العالمية الثانية؟ إجابة

عام 1939

متى قامت ثورة الضباط الأحرار في مصر؟ إجابة

عام 1952.

من هو القائد الذي استطاع هزيمة الصليبيين؟ إجابة

القائد صلاح الدين الأيوبي.

في عصر أي ملك تم بناء تمثال أبو الهول؟ إجابة

الملك خفرع.

من القائد العربي الذي استطاع هزيمة هولاكو؟ إجابة

سيف الدين قطز.

من الرئيس المصري الذي قام بتأميم قناة السويس؟ إجابة

جمال عبد الناصر.

ما هو أقدم متاحف العالم وأين يقع؟ إجابة

متحف الإسكندرية في مصر.

كم عام استمر حكم الخلافة العثمانية؟ إجابة

400 عام.

ما هي أول جامعة في العالم وأين توجد؟ إجابة

جامعة القرويين في مدينة فاس بالمغرب.

من هو الرئيس الذي قاد حرب 1973؟ إجابة

محمد أنور السادات.

سؤال وجواب في الجغرافيا 2022

نستعرض لكم مجموعة من أسئلة عامة عن الجغرافيا ومساحة الدول وبعض الحقائق الجغرافية الهامة للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

ما هي الدولة العربية التي يمر فيها خط الاستواء؟ إجابة

الصومال

ما هي أكبر جزيرة في العالم وكم تبلغ مساحتها؟ إجابة

استراليا وتبلغ مساحتها 7 مليون و600 كيلو متر مربع.

ما هي أكبر هضاب العالم؟ إجابة

هضبة التبت.

ما هي القارة الأكبر في العالم؟ إجابة

قارة آسيا.

ما هي عاصمة المغرب؟ إجابة

الرباط

ما هي عاصمة تونس؟ إجابة

تونس

ما هي اكبر دول العالم؟ إجابة

روسيا

ما هي أكبر شلالات العالم؟ إجابة

آنجل

ما هما الدولتين التي يفصل بينهما بحر آيجة؟ إجابة

تركيا واليونان.

ما هي عاصمة السودان؟ إجابة

الخرطوم.

أسئلة عامة عن الحيوانات 2022

ما هو الحيوان الذي يُعرف بالبهنس؟ إجابة

الأسد

ما هو الحيوان الذي يُعرف بأبو جعده؟ إجابة

الذئب

ما هو أذكى الحيوانات في العالم؟ إجابة

الدولفين

ما هو الحيوان الذي عندما تقطع ذراعه تنمو مرة أخرى؟ إجابة

نجمة البحر.

ما هو الحيوان الذي يأكل أبنائه إذا جاع؟ إجابة

النمر

ما هو الاسم الذي يطلق على بيت الدجاج؟ إجابة

قن

ما هو الاسم الذي يُطلق على صغير الضفدع؟ إجابة

شرغوف.

أين تعيش الزرافات في البرية؟ إجابة

في القارة الأفريقية.

ما علاقة اليرقة بالفراشة؟ إجابة

اليرقة تتحول إلى فراشة.

ما هو أسرع حيوان في العالم وكم تبلغ سرعته؟ إجابة

الفهد هو أسرع حيوان وتبلغ سرعته 120 كم في الساعة.

كم تبلغ أجنحة النحلة؟ إجابة

يصل عدد أجنحة النحلة إلى أربعة أجنحة.

ما هو النوع الأكبر من القطط في العالم؟ إجابة

يعتبر النمر أكبر أنواع القطط والذي قد يصل وزنه إلى 300 كيلو جرام.

أسئلة عامة مفيدة

• ما هو لون الرئة السليمة؟

الإجابة: وردي.

• ما هي أصغر قارة في العالم؟

الإجابة: استراليا.

• ما هو الاسم الذي أطلقه المسلمون على معركة نهاوند؟

الإجابة: فتح الفتوح.

• ما هي الدولة الخليجية الأولى التي ظهر بها البترول؟

الإجابة: البحرين.

• ما هي أكبر البحيرات النهرية في العالم؟

الإجابة: بحيرة فيكتوريا.

أسئلة عامة للأطفال جديدة 2022

• ما هي العناصر التي يحتاجها النبات للنمو؟

الإجابة: يحتاج النبات التربة والمياه وضوء الشمس لكي يكبر وينمو.

• ما هو الحيوان الذي لا يصدر منه صوت؟

الإجابة: الزرافة.

• ما هي المدينة التي تُعرف بالتلال السبعة؟

الإجابة: مدينة روم.

• ما هي عاصمة المملكة العربية السعودية؟

الإجابة: الرياض.

• ما هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة؟

الإجابة: أبوظبي.

• ما هو أكبر حيوان في العالم؟

الإجابة: الحوت الأزرق يعرف بأنه أكبر الحيوانات.

• ما هي أكبر جزيرة في البحر المتوسط؟

الإجابة: جزيرة صقلية.

• في أي عام تم توقيع صلح الحديبية؟

الإجابة: عام 6 هجريًا.

• من هو مخترع المصباح الكهربائي؟

الإجابة: توماس أديسون.

أسئلة عامة 2022

• ما هو الشعار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية؟

الإجابة: النسر الأصلع.

• يشاع استخدام مصطلح الذهب الأسود، إلى ماذا يشير؟

الإجابة: البترول.

• ما هو أكثر الكائنات البحرية ذكاء؟

الإجابة: الدولفين.

• أين يتواجد سوق عكاظ بالتحديد؟

الإجابة: يوجد في مدينة الطائف.

• في أي مكان تم صنع الكسوة الأولى للكعبة؟

الإجابة: تم صنعها في مصر.

• ما هي الوظيفة التي تقوم بها الغدد الليمفاوية للجسم؟