مستشار باريس يؤكد الصدام بين نيمار ومبابي

أثار لويس كامبوس، المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الجدل في تصريحاته الأخيرة بشأن سياسة التعاقدات.



قال كامبوس في مقابلة مع قناة RMC سبورت الفرنسية "لقد ارتكبنا خطأ في الماضي بالتعاقد مع لاعبين في نفس المركز، ولست راضيا عن فترة الانتقالات، لأن هناك مراكز بحاجة لتدعيم بينما مراكز أخرى تعاني من تداخل بين اللاعبين".

من جانبها، أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن لويس كامبوس، اعتبر التعاقد مع نيمار ومبابي مقابل 400 مليون يورو، في صيف 2017، كان فكرة سيئة، في ظل تفضيل الثنائي اللعب على الجهة اليسرى.



وأضافت أن التصريحات الأخيرة لكامبوس، تؤكد أيضا الصدام بين مبابي ونيمار داخل أرض الملعب، وتشير أيضا للمشكلة الأخرى بشأن حارسي المرمى كيلور نافاس وجيانلويجي دوناروما.



ولفتت ليكيب إلى أنه رغم قول لويس كامبوس إن نيمار لم يكن معروضا للبيع صيف العام الجاري، إلا أن إدارة بي إس جي فتحت الباب للاستغناء عنه بالفعل بعد تجديد عقد كيليان مبابي.