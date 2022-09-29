لهذه الأسباب.. الاحتلال لم يستخدم الاغتيال من الجو في الضفة حتى الآن

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، الأسباب التي منعت جيش الاحتلال من استخدام الطائرات في عمليات اغتيال المقاومين في الضفة المحتلة.

وقال دورون كدوش مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "السبب في أن الجيش "الإسرائيلي" لم يستخدم الطائرات بدون طيار في مناطق الضفة الغربية، هو الخوف من إلحاق ضرر كبير للغاية".

وأضاف كدوش:" هجوم واحد يمكن أن يؤدي إلى استشهاد 10 - 15 فلسطينيًا، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمدنيين الفلسطينيين".

وتابع المراسل قائلاً: "استخدام الطائرات بدون طيار في مناطق الضفة الغربية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الموقف، والجيش "الإسرائيلي" يقول:" إننا لم نصل إلى مرحلة الاغتيالات من الجو، وأن العمليات البرية أثبتت فعاليتها القصوى حتى الآن".

وأشار كدوش إلى أن أكثر من يقلق المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" في الوقت الحالي هي منطقة "نابلس"، على الرغم من النشاط المكثف في جنين.