أسباب فسخ عقد يوسف البلايلي-تفاصيل عرض الزمالك والأهلي للاعب يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، لاعب كرة القدم الجزائري ضجة مواقع التواص الاجتماعي في الحديث عنه خلال الساعات الماضية خاصة بعد تداول عديد الأخبار عن فسخ عقده مع بريست الفرنسي، وإمكانية انتقاله للاعب في الدوري المصري ضمن صفوف أمام الزمالك المصري أو الأهلي المصري، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تفاصيل العرض المقدم للاعب الجزائري يوسف البلايلي، وحقيقة الانباء التي تم تداوله عن فسخ عقده مع بريست الفرنسى.

أسباب فسخ عقد يوسف البلايلي مع بريست الفرنسى

أعلن نادي بريست الفرنسي، أسباب فسخه تعاقده مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب خط وسط منتخب الجزائر والنادي الفرنسي السابق، حيث فسخ العقد خلال الساعات بالتراضي بين الطرفين، ليصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي ناد آخر.

ونشرت جمعية أنصار نادي بريست تقريرا تذكر فيه 7 أسباب جعل ناديهم يقرر فسخ العقد مع الجزائري يوسف بلايلي وهي كالتالي:

1- منزله المستأجر في حالة مدمرة وإصلاحات تزيد عن 35000 يورو.

2- الغرف المخصصة له في الفنادق دائما في حالة كارثية.

3- تداوله على فنادق مصنفة ضمن القائمة السوداء في مدينة بريست.

4- رفض العودة مع الفريق إلى بريست بعد نهاية لقائهم مع باريس سان جيرمان.

5- قام برحلة في مدينة باريس وتم إرسال الفواتير لإدارة النادي (التقرير رفض الكشف عن الأنشطة).

6- أعلن عن مرضه عمدا لعدم حضور جلسة تصوير النادي.

7- يعود للجزائر متى يحلو له دون مشاورة النادي.

حقيقة انتقال يوسف البلايلي للاهلي المصري

كشفت وسائل إعلام مصرية أن اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، دخل ضمن اهتمامات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وفي وقت سابق أعلن البلايلي فسخ عقده مع نادي بريست الفرنسي، بالتراضي بين الطرفين، ليصبح اللاعب حرا، ويحق له الانتقال لأي نادٍ مجانًا في الميركاتو الجاري.

وأفادت تقارير صحيفة أن النجم الجزائري تم ترشيحه للانتقال لصفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأشارت إلى أن وكلاء لاعبين قاموا بترشيح نجم منتخب الجزائر للانضمام للأهلي والزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المرتقب أن يحسم اللاعب وجهته –بحسب التقارير- خلال الأيام المقبلة، في ظل اقتراب غلق باب القيد في الدوري المصري.

ومن المقرر غلق باب القيد في مصر منتصف شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل عرض الزمالك للاعب يوسف البلايلي

وضمن مقالنا أسباب فسخ عقد يوسف البلايلي-تفاصيل عرض الزمالك والأهلي للاعب يوسف البلايلي، وعلى صعيد آخر أفاد الإعلامي سيف زاهر، أن فريقا الأهلي والزمالك يتصارعان على ضم 4 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية، إن هناك صراع بين القطبين على اللاعبين الناشئين، مشددا أن الأهلي أنهى صفقة كبيرة من الناشئين، وهناك 4 لاعبين في الطريق للقلعة الحمراء.

وأتم حديثه قائلا:” الزمالك يسير على نفس المنوال، ويزاحم الأهلي على 4 صفقات من الشباب”.

حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع يوسف البلايلي

وكشف الجزائري حفيظ بلايلي، والد اللاعب يوسف البلايلي، حقيقة فسخ عقد ابنه مع نادى بريست الفرنسي بعد الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال والد اللاعب، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «هناك مفاوضات مع النادى الفرنسي لفسخ عقد يوسف ولكن لم تتم بشكل رسمى حتى الآن وننتظر عقد جلسة أخيرة لحسم هذا الأمر بشكل نهائي».

وأضاف: «لقد تلقينا عدة عروض من أندية كبيرة ترغب في التعاقد مع يوسف خلال الأسابيع القادمة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «تلقينا عروضا من وكلاء لاعبين بانتقال اللاعب إلى الأهلي أو الزمالك المصريين ولكن سندرس هذا الأمر خلال الساعات المقبلة، إما بقبول العرض أو انتقال يوسف إلى أحد الدوريات الخليجية».

الزمالك يتلقى ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين لضم يوسف البلايلي بعد فسخ تعاقده مع بريست الفرنسي pic.twitter.com/bzXbxpD4gD — Italian Zamalkawy (@iTalianZamlkawy) September 28, 2022

تفاصيل عرض الأهلي المصري للاعب يوسف البلايلي

وفي مقالنا أسباب فسخ عقد يوسف البلايلي-تفاصيل عرض الزمالك والأهلي للاعب يوسف البلايلي، وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مهمًّا، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ناقش خلاله العديد من الملفات المتعلقة بقطاعات النادي والفرق الرياضية المختلفة.

أكدسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب ‏الوطني الأول لكرة القدم ينتظمون غدًا في معسكر الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب مساء ‏اليوم.‏

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدًا على فترتين «صباحية ومسائية»، ‏وذلك على ملعب التتش بالجزيرة ضمن البرنامج الذي حدده مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال فترة ‏الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري ‏في تونس يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

يصل علي معلول وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدًا ‏بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي خلال الأجندة الدولية التي خاضت خلالها المنتخبات ‏الوطنية تجارب ودية.‏

من هو يوسف البلايلي ويكيبيديا

وفي مقالنا أسباب فسخ عقد يوسف البلايلي-تفاصيل عرض الزمالك والأهلي للاعب يوسف البلايلي، يوسف بلايلي لاعب كرة قدم جزائري من مواليد 14 مارس1992 بمدينة وهران لعب لصالح فريق مولودية وهران واتحاد الجزائر والترجي الرياضي التونسي والأهلي السعودي ويشغل يوسف بلايلي خطة وسط ميدان هجومي ويُلقب بالثعلب.

ولمزيد من التفاصيل سنرفق لكم في مقالنا أسباب فسخ عقد يوسف البلايلي-تفاصيل عرض الزمالك والأهلي للاعب يوسف البلايلي، مقطع فيديو يوضح لكم مزيد من التفاصيل عن السيرة الذاتية للاعب الجزائري يوسف البلايلي ويكيبيديا.

يوسف البلايلي يفسخ تعاقده مع بريست الفرنسي

كشف موقع onze mondial أن الدولي الجزائري يوسف البلايلي قد أنهى تعاقده بشكل رسمي ونهائي مع نادي بريست الفرنسي بالتراضي بين الطرفين.

و أضاف نقس الموقع ان وجهة البلايلي القادمة ستكون دولة قطر، دون الكشف عن اسم ناديه الجديد