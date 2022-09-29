ضابط "إسرائيلي": واجهنا نيران شديدة للغاية من المقاومين في جنين

اعترف ضابط في "وحدة المستعربين"، اليوم الخميس، أن جنود الوحدة واجهوا نيران شديدة للغاية من المقاومين خلال اقتحام مدينة جنين أمس.

ونقل مراسل صحيفة يديعوت يوسي يهوشع، عن ضابط في "وحدة المستعربين" التابعة لـ"حرس الحدود" والتي نفذت العملية العسكرية في جنين أمس، قوله:" إن الجنود واجهوا نيران شديدة للغاية أطلقها الفلسطينيون في مخيم جنين".

وأضاف الضابط:" بالإضافة للنيران الشديدة واجهت القوات أيضاً عبوات ناسفة ذات مواصفات عسكرية تسببت بتعطيل مركبات، وبأعجوبة لم تقع إصابات في صفوف القوات".

جدير ذكره أنه اقتحم جيش الاحتلال، أمس الأربعاء، مدينة جنين وقام باغتيال خمسة شهداء من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، وسط اشتباكات عنيفة خاضها المقاومون مع قوات الاحتلال، حيث تعطلت العديد من الأليات العسكرية.