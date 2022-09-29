أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29 -9- 2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في مصر مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس، وهو من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين ويبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، ولذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29-9-2022، ولمعرفة أسعار الذهب في مصر نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال اليوم الخميس 29-9- 2022، تزامناً مع هبوط "النفيس" عالمياً مقابل الدولار.

أسعار كافة عيارات الذهب في مصر

حقق سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 1281 جنيها للبيع، و1286 جنيهاً للشراء، مقابل 1281 جنيها للجرام في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "egypt.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب بمصر.

وسجلت أسعار الذهب الاقتصادي في مصر اليوم نحو 747 جنيها للبيع، و750 جنيها للشراء لعيار 14، وسجل عيار 12 في مصر نحو 641 جنيها للبيع و643 جنيها للشراء، وعيار 9 سجل نحو 388.14 جنيه (19.87 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2022 نحو 1121 جنيها للبيع، و1125 جنيهاً للشراء، مقابل 1121 جنيها عند إغلاق تداولات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 961 جنيهاً للبيع، و964 جنيهاً للشراء، مقابل 961 جنيهًا للجرام عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 39.844 ألف جنيه للبيع، و39.986 ألف جنيه للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 8.968 ألف جنيه للبيع، و9 آلاف جنيه للشراء، مقابل 8968 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس.