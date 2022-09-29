"الصحة العالمية": الوضع الصحي المتعلق بـ"كوفيد-19" أفضل من أي وقت مضى

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ "كوفيد-19" انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية، وأصبح الوضع حاليا أفضل من أي وقت مضى.

وأشار مدير المنظمة في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف، إلى أنه مع ذلك، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيا على "كوفيد-19".

ووفقا لإحصائيات المنظمة، سجلت في العالم خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الماضي حوالي 9800 حالة وفاة بسبب "كوفيد-19". والان انخفض عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المستجد خلال أسبوع في جميع مناطق العالم- في شرق البحر المتوسط بنسبة 46 بالمئة وفي إفريقيا ومناطق غرب المحيط الهادئ بنسبة 27 بالمئة.

ويشير مدير المنظمة، إلى أن عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" لا تزيد عن 10 بالمئة من ذروتها في يناير عام 2021 ويقول "نحن في الوقت الحاضر في وضع أفضل من أي وقت مضى".

ويضيف، ولكن مع ذلك "يستمر انتشار وتغير الفيروس التاجي المستجد، ما قد يؤدي إلى ظهور متحور منه أكثر خطورة".

ووفقا له هناك "بصيص من الضوء في نهاية النفق" في المعركة ضد "كوفيد-19". ولكن أمام البشرية طريقا طويلة، والنفق لا يزال مظلما مع الكثير من العقبات.

وتجدر الإشارة، إلى أن العدد الرسمي للمصابين بمرض "كوفيد-19" في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.