بالإحصائية.. إنريكي يثبت نجاحه مع منتخب إسبانيا

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على نجاحات فريقه في السنوات الأخيرة تحت إمرته الفنية من خلال تغريدة.

ويُشار إلى أنه منذ عودة إنريكي في نهاية 2019 لقيادة منتخب إسبانيا، قاد الماتادور لتحقيق نتائج قوية، أبرزها التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية 2021 ونصف نهائي يورو 2020، بالإضافة للتأهل لنصف نهائي دوري أمم أوروبا مؤخراً وقبلها تصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022.

وأعاد إنريكي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر تغريدة علق عليها "كي توضع الأمور في نصابها الصحيح"، مع جدول لما حققته المنتخبات الأوروبية الكبرى في البطولات الأربع الأخيرة أوروبياً ودولياً، وكيف أن كتيبته كانت الأنجح بها عبر التواجد بين الكبار، وهو ما لم يحققه أي منتخب آخر.

وخلال الإحصائية التي نشرها إنريكي، جاءت إيطاليا ثانية بتتويجها باليورو العام الماضي والتأهل لنصف نهائي دوري الأمم مرتين، لكنها في المقابل فشلت في التأهل لكأس العالم.

والمنتخب الفرنسي رغم كونه بطل العالم، إلا أنه خرج مبكراً من ثمن نهائي يورو 2020 قبل توديع دوري الأمم الأوروبية الأخيرة من الدور الأول، رغم حقيقة تأهله للمونديال كبطل لمجموعته وفوزه بدوري الأمم السابقة.

فيما تأهل المنتخب البلجيكي للمونديال ولنصف نهائي دوري أمم أوروبا في النسخة الماضية، لكنه ودع نسخة هذا العام باحتلال الوصافة خلف هولندا وخرج من ربع نهائي اليورو.

إحصائية إنريكي

أما المنتخب الإنجليزي، فرغم تأهله لكأس العالم وقبلها نهائي اليورو، لكنه هبط للقسم الثاني في دوري أمم أوروبا، باحتلاله المركز الرابع في مجموعته، وقبلها في النسخة الماضية احتل المركز الثالث.

المنتخب الهولندي رغم تأهله لنصف نهائي دوري أمم أوروبا وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم، إلا أنه خرج من الدور الأول في النسخة الماضية لدوري الأمم وودع اليورو عبر ثمن النهائي.

ورغم تأهل البرتغال لكأس العالم عبر الملحق، لكنها خرجت من الدور الأول في آخر نسختين لدوري الأمم وودعت اليورو من ثمن النهائي.

يذكر أن ألمانيا بطلة العالم 4 مرات، ورغم تصدرت مجموعتها في تصفيات كأس العالم 2022، لكنها ودعت آخر نسختين من دوري الأمم مبكراً باحتلال المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وخرجت من يورو 2020 في ثمن النهائي.