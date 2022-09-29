ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29-9-2022، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال سعر الدولار في سوريا مقابل العملات السورية، ويبحث الكثير من المتابعين عن الموضوع في هذه الأوقات مع الارتفاع في أسعار الدولار العالمية، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل آلاف من المتابعين عبر محركات البحث ومحرك البحث الشهير جوجل ، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29-9-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

ارتفاع سعر الدولار في سوريا

واصل سعر الدولار في سوريا ارتفاعه خلال تعاملات الخميس 29-9- 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتأتي مواصلة الدولار لمكاسبه بعدما قام البنك المركزي السوري بخفض سعر صرف الليرة الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، ورغم هذا التخفيض فإن السعر الرسمي ما زال بعيدا جدا عن مستوى السعر في السوق السوداء والمستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية والذي يبلغ أكثر من 4500 ليرة.

وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 ليرة للدولار وبذلك تكون العملة الرسمية لسوريا قد فقدت رسميا نحو 7% من قيمتها.

أسعار الدولار في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 4820 ليرة للشراء، و4850 ليرة للبيع، مقابل 4755 ليرة للشراء، و47850 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4655 ليرة للشراء، و4689 ليرة للبيع، مقابل 4545 ليرة للشراء، و45744 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية 5195 ليرة للشراء، و5237 للبيع، مقابل 5071 ليرة للشراء، و5103 للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 1279 ليرة للشراء، و1290 ليرة للبيع.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لنحو 1309 ليرة للشراء، و1321 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 15525 ليرة للشراء، و15647 ليرة للبيع