الجهاد الإسلامي تنعي المجـاهـد مـن الرعيـل الأول سليمان المشوخي

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 29/9/2022، المجاهد الأستاذ المستشار/ سليمان محمد المشوخي "أبو الطاهر"، الذي توفي مساء الأربعاء 28/9/2022م إثر مرض عضال، عن عمر ناهز الـ ( 65 عاماً) قضاها مجاهداً ومثابراً في العمل والسعي لخدمة شعبه والبر بأهله وإخوانه.

وقالت الحركة:" لقد كان الأخ المجاهد العزيز أبو الطاهر، أحد الأخوة الأوائل الذين رافقوا الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي، والذين أدوا مسؤولياتهم بكل أمانة وصدق وإخلاص، وظل رحمه الله وفيّاً لمشروع الجهاد والمقاومة، محباً للمجاهدين وقريباً منهم خاصة في أوقات المحن والشدائد، كما رافق عدداً من الشهداء القادة في مسيرتهم الجهادية."

وأضافت الحركة :" نسأل الله تعالى أن يرفع درجته في عليين وأن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه الفردوس الأعلى."

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي بخالص التعازي والمواساة من أبنائه وأسرته وعموم آل المشوخي الكرام، وعموم أهلنا في محافظة رفح، ولكل أحباء الفقيد العزيز وأصدقائه وجيرانه، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والرضوان ، وأن يلهمنا جميعاً الصبر وحسن العزاء.