يديعوت : جنود الاحتلال في جنين واجهوا نيران شديدة وتم إلقاء عبوات ناسفة شديدة للغاية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:31 م
29 سبتمبر 2022
مواجهات
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قال الصحفي "الاسرائيلي" يوسي يهوشع  من صحيفة يديعوت اليوم الخميس 29/9/2022 ، ان أحد ضابط وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود والتي نفذت العملية العسكرية في جنين أمس، كشف إن الجنود واجهوا نيران شديدة للغاية أطلقها الفلسطينيون في مخيم جنين ، موضحاً ان عبوات ناسفة ذات مواصفات عسكرية تسببت بتعطيل مركبات، وبأعجوبة لم تقع إصابات في صفوف القوات.

وقال الصحفي ليديعوت ، ان ضلوع أفراد من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الاشتباكات ضد قوات الجيش الإسرائيلي آخذة بالتزايد، مثلما حدث في جنين أمس، حيث استشهد أحد أفراد الأجهزة الأمنية بنيران أطلقها قناص إسرائيلي من مسافة 500 متر.

 

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