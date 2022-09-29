الإضراب والحداد يعم محافظات الضفة حدادًا على أرواح شهداء جنين

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي في عدة محافظات في الضفة، حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعة، الذين ارتقوا في عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على مخيم جنين.

وقررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل الشامل أمام المحاكم اليوم الخميس، داعية المحامين للانخراط في الفعاليات الوطنية، كما أعلنت عن وقفة داعمة للأسرى المضربين والمرضى يوم الأحد المقبل أمام كل المحاكم، وذلك دعما لمقاومة شعبنا ضد الاحتلال وإسنادا لجنين".

وفي جنين، أُعلن الإضراب الشامل في المدينة، ومخيمها، والحداد العام في المحافظة، تنديدا واستنكارا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يحدث من انتهاكات وحشية بحق جنين.

وفي نابلس، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب، حدادا على أرواح شهداء جنين.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة التحضيرية لمهرجان نابلس للتسوق 2022 عن اختتام فعاليات المهرجان بعد أن أعلنت عن تمديده.

وفي طوباس، أعلنت حركة "فتح" في إقليم المحافظة الإضراب الشامل، حدادا على أرواح شهداء جنين، ودعت المواطنين للتبرع بالدم.

وفي طولكرم، أعلنت فصائل العمل الوطني في المحافظة، عن الإضراب والحداد إجلالا لأرواح شهداء جنين.

وفي بيت لحم، أعلنت حركة "فتح" الإضراب الشامل في المحافظة حدادا على أرواح شهداء جنين.

وشمل الإضراب كافة نواحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، استنكارا للجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق عدد من الشبان في جنين.

وقُرعت أجراس كنيسة المهد، في بيت لحم، بالإضافة لكنائس بيت جالا وبيت ساحور، حدادا على أرواح الشهداء.

وفي الخليل، أُعلن إضراب يشمل كافة مناحي الحياة في المحافظة، حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعة. ووُجِّهت دعوات فصائلية "إلى الزحف نحو نقاط التماس، وفاء لشهداء جنين الأبطال، وتوحيد ساحات المواجهة مع الاحتلال، الذي يحاول الاستفراد بجنين وعزلها"، وتم التشديد على أن "اليوم هو يوم غضب وتصعيد على كافة نقاط الاشتباك، وإضراب شامل في كافة محافظات الوطن، وباشر عدد من الشبان بإحراق إطارات على دوار المنارة وسط مدينة الخليل".

وشمل الإضراب العام مؤسسات تعليمية بالمحافظة وهي: جامعات بوليتكنك فلسطين، والخليل، والقدس المفتوحة، إضافة إلى بلدية الخليل وغيرها من المؤسسات.

واستشهد أمس الأربعاء أربعة شبان، وأصيب 44 مواطنا بجروح مختلفة، بينها إصابات خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مخيم جنبن، حيث دارت مواجهات عنيفة.