دعاء وصور يوم الجمعة- منشورات وبوستات يوم الجمعة

أدعية ومنشورات يوم الجمعة- بوستات يوم الجمعة، يقدمه لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، لا سيما الاهتمام الكبير من قبل المسلمين بنشر البوستات الدينية قبيل يوم الجمعة، كما يعد انه احد أفضل الأعمال المستحبة التي حث الرسول الكريم عليه وأخبرنا صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف المتفق عليه أن يوم الجمعة به ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم، لذلك يقدم لكم فريقنا أدعية ومنشورات يوم الجمعة- بوستات يوم الجمعة.

أدعية ومنشورات يوم الجمعة- بوستات يوم الجمعة

اللهم إني أسألك يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرض والسماوات.. أسألك يا الله يا من ضجت إليك الأصوات بأصناف اللغات، يسألونك الحاجات، أن تقضي حاجتي وتمن علي في دار البلاء، إذا نسيني أهل الدنيا والأهل والغرباء، واعف عنى ولا تؤاخذني بذنوبي برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، إزالة العنصر: ادعية قصيرة للجمعة ادعية قصيرة للجمعة إزالة العنصر:

ادعية مكتوبة للجمعة يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات الأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض ، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة أسألك وأذكر حاجاتك.

اللهم إني أسألك، أن لك الحمد.. لا إله إلا أنت الحنان المنان .. بديع السماوات والأرض.. ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين جنة عرضها السموات والأرض.. وأن تجعل أحبتي مخلدون فيها وأدعوك يا الله أن يرزقني وإياهم رزقاً تقرّ أعيننا به.. وأن تبشرنا بشرى خير لم تخطر لنا على البال.. وتشفي مرضانا ووفقنا وإياهم لطاعتك ورضاك.

اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

اللهم اغفر لي، وعافني، واعفُ عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك،

اللّهم اغفر للمسلمين جميعاً الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصل اللهم وسلم على أشرف الخلق سيّد المرسلين محمد صلى الله وعلى أهله وصحبه أجمعين.

أدعية ومنشورات يوم الجمعة- بوستات يوم الجمعة

لا يقتصر اهتمام المسلمين المستخدمين لاقتناء بوستات دعاء الجمعة المباركة المستجابة لوضعه على صفحاتهم الشخصية أو إرساله لأحبائهم وذويهم صباح يوم الجمعة فقط وإنما هناك قطاع كبير منهم يفضلون التعرف على الأدعية المأثورة يوم الجمعة تضرع بها الى الله القادر المجيب والتمتع بفضائلها المحمودة التي تعود عليهم وعلى أسرهم والأمة الإسلامية بالخير والبركة في الرزق وصلاح الحال وراحة البال.

جمعة مضت وجمعة أتت، اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك.

لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله، خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اسأل الله في هذه الجمعة المباركة سعادةً لا تزول، وقبولاً لا يحول، وجاهاً ليس له أفول، ورزقاً مباركاً كأنه السيول، ومغفرة كاملة يوم المثول وتقوى تحقق كمال القبول.

اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيباً وإلي كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

ادعية يوم الجمعة مكتوبة

اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، واجعل ألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، لأنه لا عز إلّا في الذل لك، ولا أمن إلّا في الخوف منك، ولا راحة إلّا في الرضا بقسمتك.

اللهم يا مَن أنزلت من سماءك مطراً، وأخرجت من أرضك شجراً، افتح باب رزقك وتوفيقك لأحبتي، واجعل من نور وجهك الكريم مصباحاً يضيء الدرب لهم، وبارك الله جمعتك وسائر أيامك.

اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء، وعيش السعداء والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقياً، وكن بي رؤوفا رحيماً يا خير المسئولين، يا أكرم المعطين.

اللهم ارزق أحبتي سرور لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكّرها شقاء، وعافية لا تزول، اللّهم بعدد من سَجد لك أسعدهم، وفّرج همهم، ويسّر أمرهم، وسهّل دربهم.

اللهم طهِّر قلوبنا، واستُر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واحفظ أحبّتنا واشف مريضنا، وارحم موتانا واكفنا شر ما في الغيب، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني، وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً ونصيراً.. آمين يا رب العالمين.

صور يوم الجمعة























