الأردن: رجل يشعل النار بمنزله ويتسبب بقتل أطفاله الثلاثة

قال الأمن العام الأردني، إن شخصا أقدم فجر الأربعاء، على إضرام النار في منزله، بالعاصمة عمان، إثر خلافات عائلية، ما تسبب في وفاة 3 أطفال.



ونقلت مواقع محلية عن الأمن أن الإسعاف، نقل جثث 3 أطفال والزوج والزوجة في حالة إصابة، إلى المستشفى، في حين ترقد الزوجة بحالة سيئة نتيجة الحريق الذي أتى على المنزل.



وأشارت مواقع أردنية إلى أن الأطفال المتوفين، هم رضيعة صغيرة 6 أشهر من زوجته الحالية، وطفلتان 5 سنوات و9 سنوات شقيقتان من زوجة سابقة.



ولفتت التحقيقات إلى أن خلافات نشبت بين الزوجين، أقدم خلالها الزوج على سكب مادة سريعة الاشتعال داخل الشقة وإشعال النار خلال نوم الأطفال.



إضافة إلى ذلك كشفت التحقيقات أن الأطفال الذين تعرضوا للتفحم، كانوا أحياء خلال الحريق.