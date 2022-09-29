أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

صعدت أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 خلال التعاملات اليومية بأسواق المال الفلسطيني.

ويمتاز المعدن النفيس الذهب انه ملاذ أمن وبالتالي يوفر الأمان لمن يريد ادخاره خصوصاً في الاوقات التي تشهد عدم استقرار سياسي او اقتصادي او حتى في الكوارث الطبيعية.

جرام الذهب عيار 24 سعر 188.47 شيكلا، 53.42 دولار امريكي.

جرام الذهب عيار 22 سعر 172.76 شيكلا، 48.97 دولار امريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 164.91 شيكلا ،46.74 دولار امريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 141.35 شيكلا، 40.06 دولار امريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 109.94 شيكلا، 31.16 دولار امريكي.

سعر أوقية الذهب 5.861 شيكلا، 1.661 دولار امريكي.

سعر جنيه الذهب 1.319 شيكلا، 373.94 دولار امريكي.