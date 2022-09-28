أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في لبنان، ولاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الذهب في لبنان، لا سميا الاهتمام الكبير من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2022.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2022

ونزلت أسعار الذهب في لبنان اليوم بشكل ملحوظ ليصل عيار 24 إلى مستوى 79.376 ألف ليرة ( 51.19 دولار ).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في لبنان

وانخفضت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في لبنان اليوم إلى 69.456 ألف ليرة ( 45.67 دولار ).

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في لبنان

وسجل الذهب عيار 18 هبوطًا لمستوى59.533 ألف ليرة(39.14 دولار)

أسعار الأوقية الذهب في لبنان اليوم الخميس

سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في لبنان2.468.602 مليون ليرة ( 1623 دولار ) .

أسعار الجنيه الذهب في لبنان اليوم الخميس

وسجل سعر الجنيه الذهب 555.647 ألف ليرة ( 365.34 دولار ).