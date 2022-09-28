سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر، مع الهبوط المستمر لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، لاسيما الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والريال السعودي والجنيه الإسترليني، فإن الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية لا تزال تعمل وتستثمر كل الطرق من أجل إعادة قيمة الدولار إلى الصعود مقابل العملات الأخرى، لكن كل محاولاتهم حتى اللحظة باءت بالفشل، وهو ما يدعو المواطنون للبحث عن قيمة عملتهم الوطنية مقابل العملات الأخرى.

سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك في مصر اليوم الخميس

ومطلع كل صباح، تتوجه أنظار المواطنين المصريين صوب شاشات التداول للبحث عن، سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر، حيث لا تزال الصدمات تتوالى تباعًا على الجنيه المصري الذي ينشد الإنقاذ أمام الدولار الأمريكي وسط الضغوط التضخمية وارتفاع سعر الدولار سعر الجنيه المصري أمام الدولار وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ما سيجعل الأيام المقبلة صعبة على مستوى المستهلكين، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك في مصر اليوم الخميس، ليطلع عليها كل من يهتم بسعر العملات في مصر.

سعر الدولار الآن في مصر

ويهتم الملايين من المصريين في البحث عن، سعر الدولار الآن في مصر، حيث استقر متوسط سعر تداول الجنيه المصري عند أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي صباح تعاملات اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 بالبنك المركزي والبنوك التجارية، وبحسب البيانات المتاحة على موقعه الإلكتروني، فقد سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 19.44 جنيهاً للشراء، و19.55 جنيهاً للبيع.

البنك سعر بيع الدولار سعر شراء الدولار

البنك المركزي المصري 19.55 19.44

البنك الأهلي المصري 19.52 19.46

بنك مصر 19.52 19.46

البنك التجاري المصري 19.54 19.48

مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.54 19.51

في نفس اليوم خبران مؤسفان من مصر: تراجع تاريخي في سعر صرف الجنيه المصري مع تآكل احتياطي الدولار من جهة، وصفقات شراء سلاح ملياريّة من فرنسا! يبدو أن الحكومة الحالية تقود البلاد للإفلاس🌷 pic.twitter.com/QjkrvrIq0R — د. سـلـطـان الـحـربـي (@s_alharbi2020) September 28, 2022

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

ويبحث المصريون أيضا عن، سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، حيث بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 لدى البنك المركزي، 5.17 جنيهاً للشراء، و5.20 جنيهاً للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي، بينما حافظ سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) على مستواه عند 5.17 جنيهاً للشراء، و5.19 جنيهاً للبيع، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم، سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر، و، سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022.