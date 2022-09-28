أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة، والذي ارتفع متأثرا بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن عيارات الذهب في جمهووية مصر العربية، لا سيما مع زيادة الاهتمام من قبل المواطنين خاصة التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصرافة والصاغة، فقررنا أن يقدم لكم أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29 سبتمبر 2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29 سبتمبر 2022

بلغ جرام عيار 24 نحو 1281 جنيها للجرام، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى 1121 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

كما تراجعت أسعار عيار 18 إلى 961 جنيهًا للجرام ، وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 المطروح حديثًا في مصر إلى 747 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 8968 جنيهًا