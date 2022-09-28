أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في سوريا ، والذي ارتفع في تعاملات اليوم الثلاثاء ، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في سوريا، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في سوريا

استقر سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم، ليصل إلى 248 ألفاً و969 ليرة للشراء، مقابل 250 ألفاً و316 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في سوريا

كذلك وصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم في سوريا إلى 227 ألفاً و280 ليرة للشراء، مقابل 229 ألفاً و514 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في سوريا

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية إلى 217 ألفاً و319 ليرة للشراء، مقابل 219 ألفاً و498 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في سوريا

من ناحية أخرى، وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 186 ألفاً و668 ليرة للشراء، و187 ألفاً و680 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في سوريا

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا إلى 7 ملايين و775 ألفاً و591 ليرة للشراء، مقابل 7 ملايين و830 ألفاً و555 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الخميس

كما وصل سعر الليرة الذهب اليوم في سوريا إلى مليون و745 ألفاً و83 ليرة للشراء، ومليون و758 ألفاً و525 ليرة للبيع.