سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في العراق، ولاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الذهب في العراق، لا سميا الاهتمام الكبير من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2022.

سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2022

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في العراق

سجلت أسعار الذهب في العراق اليوم لعيار 24 ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى مستوي 76.608 ألف دينار ( 52.19 دولارًا) مقارنة 76.522 ألف دينار

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في العراق

كما ارتفع الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق العربية إلى مستوي 67.034 ألف دينار تعادل 45.67 دولار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في العراق

وسجل الذهب عيار 18 ارتفعاً إلى 57.457 ألف دينار ( 39.14 دولار )

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في العراق

فيما سجل عيار الذهب 14 في العراق اليوم في التعاملات الصباحية 44.688 دينار ( 30.44 دولار )

أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس في العراق

على جانب أسعار أوقية الذهب في العراق فقد سجلت 2.382.520 مليون دينار عراقي ( 1623 دولار ) ، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 536.272 ألف دينار ( 365.3 دولار)