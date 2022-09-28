موعد صرف شيكات الشؤون.. حقيقة تأخير صرف دفعة شيكات الشؤون 2022، تداولت بعض المواقع الإخبارية عن تأجيل موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية إلى بداية الشهر المقبل، حيث نشرت العديد من المواقع الإخبارية عبر صفحاتها عن تأجيل صرف دفعات الشؤون الاجتماعية، وذلك نقلا عن مصادر خاصة وذات علاقة بالموضوع، وهو ما أثار غضب واستنكار المستفيدين من الشؤون الاجتماعية الذين لم يتقاضوا أي دفعة منذ نحو سنتين، وهو مما أثر على حياتهم، وفاقم من معناتهم المتأزمة أصلا، مطالبين بسرعة صرفها كونهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة، وليس لديهم أي مصر دخل سوى تلك الدفعات.

الموعد الجديد لصرف شيكات الشؤون 2022 غزة والضفة

وبعد تلك الأخبار، باتت الأسر المستفيدة تبحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون.. حقيقة تأخير صرف دفعة شيكات الشؤون 2022، حيث إن أخبار الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة و موعد صرف شيكات الشؤون 2022، بات الحديث الدائم لتلك الأسر الفقيرة، لأنهم يعيشون أوضاعا معيشية غاية في السوء نتيجة عدم توفر أي مصدر دخل لهم، وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد منذ أكثر من 22 شهراً على التوالي، سوى ما دفعته الوزارة لهم من 450 شيكلا قبل عيد الأضحى المبارك، ولذلك يسعى فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة، الموعد الجديد لصرف شيكات الشؤون 2022 غزة والضفة، ونشره عبر موقعنا الإلكتروني.

كيف تؤثر مماطلة السلطة بقيادة محمود عباس في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية على الأسر الفقيرة؟#الشؤون_حقي #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/TXKk5I21ve — 🇵🇸♥ Yazed (@Yazed_So13) September 4, 2021









تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022، وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2022، خرج وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بتصريح قال فيه إن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها، وهذا يستغرق 3 – 4 أسابيع، حيث ان انتهى أسبوعين من تاريخ تصريحات وزير التنمية، يعني متبقي لتاريخ الصرف أسبوعين آخرين على أقصى تقدير وفق تصريحاته، إلا إن المستفيدين لا يمكنهم الوثوق بالتصريحات قبل أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الصرف.

تأخر شيكات الشؤون الاجتماعية لعشرات الآف الفقراء في قطاع غزة، يتزامن من رفض العدو إدخال الأموال القطرية التي تساعد مئة ألف أسرة.

وهذا يؤكد على رقي العلاقة بين السلطة والعدو الإسرائيلي من التنسيق والتعاون الأمني، إلى التنسيق والتجويع الأمني! — د.فايز أبو شمالة (@fayez2013851) July 3, 2021

منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف "شيكات الشؤون" الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.. والد الرضيع مراد البيوك (شهر واحد) يكشف تفاصيل وفاته بفعل البرد الشديد pic.twitter.com/bj00HrnVGV — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 27, 2022

موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022

ولا يتوقف المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعي، في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022، حيث تستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر، ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، موعد صرف شيكات الشؤون.. حقيقة تأخير صرف دفعة شيكات الشؤون 2022، والاعلان الرسمي سيكون من وزارة التنمية الاجتماعية.