موعد صرف شيكات الشؤون.. حقيقة تأخير صرف دفعة شيكات الشؤون 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 م
28 سبتمبر 2022
موعد صرف شيكات الشؤون.. حقيقة تأخير صرف دفعة شيكات الشؤون 2022
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موعد صرف شيكات الشؤون.. حقيقة تأخير صرف دفعة شيكات الشؤون 2022، تداولت بعض المواقع الإخبارية عن تأجيل موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية إلى بداية الشهر المقبل، حيث نشرت العديد من المواقع الإخبارية عبر صفحاتها عن تأجيل صرف دفعات الشؤون الاجتماعية، وذلك نقلا عن مصادر خاصة وذات علاقة بالموضوع، وهو ما أثار غضب واستنكار المستفيدين من الشؤون الاجتماعية الذين لم يتقاضوا أي دفعة منذ نحو سنتين، وهو مما أثر على حياتهم، وفاقم من معناتهم المتأزمة أصلا، مطالبين بسرعة صرفها كونهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة، وليس لديهم أي مصر دخل سوى تلك الدفعات.

الموعد الجديد لصرف شيكات الشؤون 2022 غزة والضفة

وبعد تلك الأخبار، باتت الأسر المستفيدة تبحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون.. حقيقة تأخير صرف دفعة شيكات الشؤون 2022، حيث إن أخبار الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة و موعد صرف شيكات الشؤون 2022، بات الحديث الدائم لتلك الأسر الفقيرة، لأنهم يعيشون أوضاعا معيشية غاية في السوء نتيجة عدم توفر أي مصدر دخل لهم، وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد منذ أكثر من 22 شهراً على التوالي، سوى ما دفعته الوزارة لهم من 450 شيكلا قبل عيد الأضحى المبارك، ولذلك يسعى فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة، الموعد الجديد لصرف شيكات الشؤون 2022 غزة والضفة، ونشره عبر موقعنا الإلكتروني.

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غزة وقفة احتجاجية للهيئة الوطنية العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون أمام مقر undp (4).jpeg
 

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022، وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2022، خرج وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بتصريح قال فيه إن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها، وهذا يستغرق 3 – 4 أسابيع، حيث ان انتهى أسبوعين من تاريخ تصريحات وزير التنمية، يعني متبقي لتاريخ الصرف أسبوعين آخرين على أقصى تقدير وفق تصريحاته، إلا إن المستفيدين لا يمكنهم الوثوق بالتصريحات قبل أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الصرف.

موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022

ولا يتوقف المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعي، في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022، حيث تستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر، ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، موعد صرف شيكات الشؤون.. حقيقة تأخير صرف دفعة شيكات الشؤون 2022، والاعلان الرسمي سيكون من وزارة التنمية الاجتماعية.

 

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