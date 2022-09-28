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بالفيديو
شاهد| شقيقة الشهيد محمد الونّة تحمل حذاءه الذي ارتقى وهو يرتديه
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:30 م
28 سبتمبر 2022
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