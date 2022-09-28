إصابات بينها خطيرة في مواجهات مع الاحتلال بالضفة المحتلة

أصيب عشرات الشبان، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، في اعتداءات نفذها مستوطنون وفي مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل الاحتلال تصعيده ضد الفلسطينيين وقمع الاحتجاجات التي خرجت للتنديد بالعدوان على مخيم جنين، صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد أربعة شبان وإصابة 44 آخرين بينها إصابات "خطيرة وبالغة الخطورة".

وفي نابلس، أصيب 34 فلسطينياً من جراء الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واختناقا في الغاز، في مواجهات مع قوات الاحتلال في دير شرف وحوارة، في حين اندلعت مواجهات لا تزال مستمرة قرب قرية برقة.

وهاجم مستوطنون منزلاً في قرية مادما، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بـ “الحجارة والعصي".

وأوضح شهود عيان، أن نحو 20 مستوطناً هاجموا المنزل بصورة مفاجئة، فاندلعت مواجهات مع السكان، تدخل على إثرها جيش الاحتلال لتوفير الحماية للمستوطنين.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان: إن طواقمها "تعاملت مع 21 إصابة نتيجة اعتداءات المستوطنين والمواجهات مع جيش الاحتلال في مادما وجرى نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي"، مشيرة إلى أن من بين الإصابات 8 بالضرب نقلت إلى المستشفى، و13 بالاختناق من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي قلقيلية، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها تعاملت مع 14 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في المدينة.

واستشهد صباح اليوم، الشبان عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة، خلال اشتباكات مسلحة إثر اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أطراف مخيم جنين، ومحاصرتها منزلاً كان يتواجد فيه شقيق الشهيد رعد خازم، منفذ عملية شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" قبل نحو ستة أشهر.

وعم الإضراب مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعة الذين استشهدوا صباح اليوم، عقب اقتحام المخيم من قبل قوات الاحتلال ومحاصرة منزل والد الشهيد رعد خازم. وخرج العشرات في مسيرات جابت شوارع مدن الضفة، تنديدا بجريمة الاحتلال.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى في الضفة والقدس، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة المئات واعتقال الآلاف وهدم عدد كبير من المنازل.