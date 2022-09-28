العاروري يدعو لتوجيه البنادق بالضفة صوب الاحتلال ومستوطنيه دفاعًا عن شعبنا

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، مساء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة سترتد عليه بمزيد من المقاومة.

كما أكد العاروري في تصريح صحفي على "ضرورة توجيه كل البنادق في الضفة صوب الاحتلال ومستوطنيه دفاعًا عن شعبنا وحمايته من التغول الصهيوني". كما قال.

وقال: "إن المقاومين في الضفة أثبتوا معادلة جديدة بأن كل اعتداء على الأقصى سيكون له ردة فعل يترجمها الرصاص والعمليات البطولية".

وأشار العاروري إلى أن وحدة المقاومة مستمرة وتتعزز لتشمل كل أنحاء الضفة، وتضرب المحتل في عموم أرض فلسطين حتى اقتلاعه منها. كما قال.

ووجه التحية إلى فتحي خازم والد الشهداء رعد وعبد الرحمن وكل عائلات شهداء جنين، التي أثبتت أن الشعب الفلسطيني معطاء لأجل دينه ووطنه.

ودعا العاروري "أبناء الأجهزة الأمنية إلى نفض غبار أوسلو عن أسلحتهم، والانخراط في الكفاح المسلح ضد الاحتلال، وتلبية نداء الواجب في الدفاع عن شعبنا". بحسب ما جاء في نص تصريحه.

ووجه نائب رئيس حركة "حماس"، رسالة للاحتلال بأن "الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يسمحا بأن تكون دماؤه ومقدساته سلعة تتاجر بها الأحزاب الصهيونية للفوز بالانتخابات واسترضاء الجماعات الاستيطانية".