البرغوثي يدين مجزرة جنين ويدعو السلطة للتحرر من اتفاقيات "أوسلو" الجائرة

طالب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الأربعاء، قيادة السلطة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بالوقف الفوري للتنسيق الأمني والتحرر من اتفاقيات "أوسلو" الجائرة.

واستنكر البرغوثي ، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم في جنين (شمال الضفة)، وأسفرت عن استشهاد أربعة مناضلين وعشرات الإصابات، وقصف المنازل وتدميرها.

وأكد البرغوثي أن "الإجرام العنصري يتواصل وتتصاعد وتيرته بشكل يومي دون رادع فعلي".

وقال إن "الاحتلال نفذ مخططاته بارتكاب هذه المجزرة البشعة، التي يستخدم من خلالها حكام إسرائيل دماء الفلسطينيين وقودا لحملاتهم الانتخابية، الأمر الذي يتطلب توحيد الصف الفلسطيني لمواجهتها ووقفها والاصرار على جر مرتكبيها للمحاكم الدولية".

وشدد على أن "هذه الجرائم ورغم بشاعتها لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني، ولن تكسر إرادته وتصميمه على مواصلة مسيرة النضال والكفاح الوطني دفاعا عن قضيته الوطنية وحقوقه المشروعة".

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام المدينة، تخللها تبادل إطلاق للنار بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة 44 آخرين بجراح متفاوتة.

والشهداء الأربعة هم عبد الرحمن فتحي خازم (27 عامًا)، ومحمد أبو ناعسة، وكلاهما من مخيم جنين (شمال الضفة)، ومحمد محمود براهمة (30 عامًا) من قرية عنزة، وأحمد نظمي علاونة (26 عامًا) من مدينة جنين.