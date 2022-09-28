اشتباك مُسلح مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة الرام بالقدس

اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مقاومين فلسطينيين قاموا بإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة الرام بالقدس المحتلة، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتبك مسلح.

ولم تبلغ المصادر عن وقوع إصابات.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى في الضفة والقدس، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة المئات واعتقال الآلاف وهدم عدد كبير من المنازل.