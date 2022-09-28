د. أبو طه: ما جرى في جنين هو عنوان دائم لحالة النهوض الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. أنور أبو طه، اليوم الأربعاء28/9/2022م، أن ما جرى في جنين هو عنوان دائم لحالة النهوض الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، الذي ظن بتوقيعه معاهدات "سلام" مع سلطة موهومة، وبحصاره يمكن أن يُنهي حالة النضال المستمرة.

وقال أبو طه خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" حول الصمود الأسطوري الذي سجله أبطال جنين اليوم، وارتقى خلاله أربعة شهداء:" إن حديث والد الشهيد خازم، هو نابع من العقل والقلب؛ فهو يوجه إلى وحدة الطلقة، وسلاح المقاومة النابع من جنين يؤكد فرادة الموقف، وهو قادر على أن يوحد الجميع على طريق البندقية الواحدة".

وأضاف :" نحن ندرك ما أقدم عليه الاحتلال في تجزئة الحالة الفلسطينية، بين الضفة المحتلة وغزة، ولكن عودة قلب الضفة للاشتعال، يُفند محاولة الاحتلال بالتجزئة، وهو ما أكدناه في وحدة الساحات"، مؤكداً أن ما تجسده جنين، وطولكرم، وبيت لحم، وغيرها من المدن المحتلة، هي مقدمة لانتفاضة جديدة، وأبرز ملامح هذه المرحلة الوحدة، وفشل ما تُسمى أوسلو.

كما أكد أن الوعي المتجذر لأبناء شعبنا في عقولهم حول الدعوة لوحدة الطريق والمقاومة، يؤكد أن هذه العقلية لن تُهزم أبداً، مبيناً أن هناك صراع بين نهج المقاومة والمساومة، ونحن ندعو إلى طريق الوحدة على طريق التشبث بالثوابت، وطريقنا مستمر، وعلى المقاومة أن تضرب بسيفها ولا تلتفت.

ولفت عضو المكتب السياسي للجهاد إلى أن المشاريع المعادية لطموحات شعبنا لم تتوقف، ونحن ندرك ذلك، منذ بدء مشروع المقاومة، ونحن في الجهاد معادلتنا واحدة وواضحة وهي ضرب رأس الأفعى "الصهيونية" لإفشال أي مخطط للالتفاف على القضية، مؤكداً أن الشباب الذين يستشهدون الآن، ولدوا بعد أوسلو وهذه المواقف تؤكد أن مشروع التحرر مستمر، وهو ما يثبته الميدان.

وقال :" يجب على الانتفاضة الشعبية أن تخرج بعيدة عن الحزبية، وتنتمي للحجر وكل ما يُمكن حتى الوصول إلى مستوى السكين، والسلاح؛ بالالتحام مع العدو لنجد ثمار هذه الانتفاضة، نسعى لتنظم الانتفاضة الشعبية بكل الوسائل وعلى الفصائل الفلسطينية أن تدعم هذا الجهد بكل ما استطاعت"، مؤضحاً أن القوى الفلسطينية اليوم أمام امتحان حقيقي، في الضفة المحتلة، مع هذه الانتفاضة، ويجب عليها جميعاً الالتفاف حول هذه الحالة، ودعمها بكل ما يمكن.

وأضاف :" نحن لا نأخذ بالريبة، ولا التهمة، ونؤمن بقوى المقاومة؛ لأن اتهامها هو سبيل الاحتلال لبث الفرقة بين أبناء شعبنا".

واستشهد أربعة مواطنين، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال عد اقتحامها أطراف مخيم جنين ومحاصرتها منزلًا كان يتواجد فيه عبد خازم شقيق الشهيد رعد منفذ عملية شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" قبل نحو نصف عام.