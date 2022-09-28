تحديث تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 البث المباشر على نايل سات وعرب سات

عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 البث المباشر على نايل سات وعرب سات بعد أن لاحظ الفريق بوجود عمليات بحث واسعة جدًا خلال الساعات الماضية التي يريد من خلالها الجمهور التعرف على خطوات ضبط تردد قناة سودانية 24 على شاشات التلفاز وبالفعل قمنا في وضع التفاصيل كاملة في هذه المقالة ونشير إلى أننا نضع في مقالات عدة معظم الترددات العربية التي تحظى باهتمام واسع جدًا وكل ما عليكم في هذه المقالة سوى المتابعة إلى النهاية كما ارفقنا لكم مقطع فيديو وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي نايل سات –

التردد 12688.

الاتجاه عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 عربسات

القمر الصناعي عربسات –

التردد 12523.

الاتجاه عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

تردد القناة السودانية 24 على هوت بيرد

نايل سات 10795 _ عمودي _ 27500 _ 5/6

عربسات 12523 _ عمودي _ 27500 _ 3/4

هوت بيرد 12399_Horizontal_27500_2 / 3

تردد القناة السودانية 24 على النايل سات 2023

التردد الأول –

التردد 10795.

الاتجاه عمودي.

معامل التصحيح 5/6.

معدل الترميز 27500.

التردد الثاني

التردد 11746.

الاتجاه عمودي.

معامل التصحيح 3/4.

معدل الترميز 27500.

برامج القناة السودانية 24

أولا: 24قيراط

ثانيا: أحداث السودان

ثالثا: الوراق: الموسم السادس

رابعا: برنامج دائرة الحدث

خامسا: خارطة طريق

سادسا: صباحات سودانية .

قناة سودانية 24

أولا: في الحقيقة إن قناة سودانية 24 الفضائية من القنوات التابعة للقطاع الخاص.

ثانيا: علاوةً على ذلك إن القناة تهتم بالدرجة نظرتيى بعرض كافة المستجدات على الساحة العربية بشكل عام، ومجريات الحدث السوداني على وجه الخصوص.

ثالثا: أضف إلى ذلك اهتمت القناة باستضافة الشخصيات البارزة وقادة الأحزاب والمؤثرين.

رابعا: أما عن نوع البث: فهو بث إخباري ترفيهي ثقافي.

خامسا: اتخذت قناة سودانية 24 من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً لها.

سادسا: كما تقوم بعرض كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المجلي والعالمي.

سابعا: بعرض البرامج الإخبارية على مدار 24 ساعة مقسمة على عدة نشرات إخبارية متنوعة، منها المستجدات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وما إلى ذلك.

في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .