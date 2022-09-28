الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد محمد الشحام غدا الخميس

أعلن المحامي مدحت ديبة اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت تسليم جثمان الشهيد محمد إبراهيم الشحام (21 عاماً) يوم غدٍ الخميس.

وذكر المحامي ديبة، أن الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد الشحام عند الساعة 11:30 مساءً عبر حاجز قلنديا شمال مدينة القدس، بحضور المحاميين وممثل العائلة ووالد الشهيد ثم نقله الى منزل جده في مخيم قلنديا.

وانتزعت عائلة الشهيد قراراً بتسليم جثمانه في 21 أيلول الجاري، بعد احتجازه في ثلاجات الاحتلال لأكثر من شهر ونصف.

وكان الشهيد الشحام قد ارتقى في 15 آب / أغسطس الماضي، بعد أن أعدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه من مسافة الصفر داخل منزله في بلدة كفر عقب، شمال القدس.