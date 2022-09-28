تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات HD ، ويواصل جميع المشاهدين في العديد من محافظات الدولة السودانية في البحث عبر الانترنت عن تردد قناة سودانية 24 وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص الكبير في متابعة الامر ووضع كامل التفاصيل التي تتحدث عن إشارة هذه القناة ولقد وضعنا لكم معلومات عامة عن القناة التي يصل ترددها إلى جميع ارجاء الدولة بالإضافة إلى دول عربية مجاورة حيث تأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات يعكف عليها فريق الموقع من أجل وضع كافة الترددات منها العربية وأخرى اجنبية .

ويقدم فريق الموقع التفاصيل الكاملة حول تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD كما ونشير إلى أننا نضع في مقالات عدة معظم الترددات العربية التي تحظى باهتمام واسع جدًا وكل ما عليكم في هذه المقالة سوى المتابعة إلى النهاية كما ارفقنا لكم مقطع فيديو وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي نايل سات –

التردد 12688.

الاتجاه عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 عربسات

القمر الصناعي عربسات –

التردد 12523.

الاتجاه عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

تردد القناة السودانية 24 على هوت بيرد

نايل سات 10795 _ عمودي _ 27500 _ 5/6

عربسات 12523 _ عمودي _ 27500 _ 3/4

هوت بيرد 12399_Horizontal_27500_2 / 3

تردد القناة السودانية 24 على النايل سات 2023

التردد الأول –

التردد 10795.

الاتجاه عمودي.

معامل التصحيح 5/6.

معدل الترميز 27500.

التردد الثاني

التردد 11746.

الاتجاه عمودي.

معامل التصحيح 3/4.

معدل الترميز 27500.

برامج القناة السودانية 24

أولا: 24قيراط

ثانيا: أحداث السودان

ثالثا: الوراق: الموسم السادس

رابعا: برنامج دائرة الحدث

خامسا: خارطة طريق

سادسا: صباحات سودانية .

في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .