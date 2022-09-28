بالصور جنين تُشيع شهداء العدوان الصهيوني

شيعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا في جنين بالضفة المحتلة اليوم الأربعاء 28/9/2022، شهداء العدوان الصهيوني على البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء أربعة شهداء و44 إصابة بينهم إصابات خطيرة، اثنان تم انتشالهما بعد ارتقائهما داخل المنزل المستهدف في مخيم جنين.

والشهداء هم:

شهداء جنين منذ صباح اليوم وحتى هذه الساعة هم /

- عبد فتحي خازم

- محمد محمود الونة

- أحمد نظمي علاونة

- محمد أبو ناعسة

ويشار إلى أن قوات الاحتلال ومنذ صباح اليوم يشن عدواناً واسعاً على مخيم جنين وسط مقاومة باسلة من كتيبة جنين التي تتصدى للمقتحمين، مستهدفاً منزل والد الشهيد رعد حازم ، وسط مزاعم الاحتلال في اغتيال شقيق الشهيد عبد حازم وسط تضارب الأنباء حتى اللحظة .









