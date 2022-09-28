تعرف على مدى تأثير الشراء أون لاين على المحلات التجارية

طفرة من التطور التكنولوجي اجتاحت العالم، فأصبح التسوق الإلكتروني هو الرائد عند الرغبة في اقتناء أفضل الماركات العالمية، والتوفير في المال أثناء التسوق، وبعيدًا عن ذلك أيضًا يعتبر طريقة سهلة يمكن من خلالها شراء أفضل المنتجات بأسهل طريقة حتى باب المنزل، وبدلًا من التنقل بين المحلات، الآن أصبح التنقل بين المتاجر الالكترونية بضغطة زر، للبحث عن شتى المنتجات التي تلبي جميع الأذواق والاحتياجات مثل منتجات العناية الشخصية، الملابس من احدث التصاميم، مستلزمات الاطفال، مستلزمات البيت، أعلى الماركات للأجهزة الالكترونية، منتجات العطور.

أيهما أفضل الشراء من المحلات أم الشراء اون لاين

أرخص سعر

قديمًا كانت الفكرة السائدة هي الشراء من المحلات، ولا نستطيع الجزم بأنها فكرة لأنه كان لا يتوفر طريقة أخرى يمكن الاعتماد عليها لاختيار أفضل المنتجات، ولكن مع التطور التكنولوجي، وانطلاق المتاجر الالكترونية انقسمت الآراء بين ما يفضل الشراء من المحلات، نظرًا لأنه يرون أن تلك الفكرة هي الأفضل بسبب رؤيتهم للمنتجات، أو تجربتها عند شراء الأجهزة.

ولكن أصبح الشراء اون لاين في فترة هو الأصوب والأفضل لأنه في المقام الأولى المتاجر الالكترونية تمنح عملائها كوبونات خصم، تساعد في شراء المنتجات بأفضل الأسعار مثل كود خصم شي ان الذي يوفر أعلى نسبة خصم على أعلى المنتجات جعله أكثر كوبونات الخصم بحثًا من قبل الجميع، كما أن المتاجر الالكترونية تتسابق في توفير أفضل السعر، المتسوق هو المستفيد الوحيد منها.

أسرع توصيل

كان يوجد اعتقاد سائد لدى البعض أن التوصيل أثناء الشراء اون لاين من المتاجر الالكترونية، يستغرق فترة طويلة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ تمامًا، لأن بعض المتاجر توفر ميزة التوصيل السريع في نفس اليوم شرط إتمام الطلب في صباح اليوم حتى يستطيع المتجر تجهيز الطلب وإرساله.

وحتى وإن لم يستطع العملاء اللحاق بميزة التوصيل السريع، مدة التوصيل المعتادة لا تزيد عن ثلاثة أيام، فيمكن إتمام الطلب اليوم، والحصول عليه في الغد، وبدون تحصيل مصاريف شحن إضافية.

ضمان الحصول على أفضل سعر

بعض المتاجر تحرص على تقديم أفضل سعر على الإطلاق، وأن تنال على إعجاب الجميع، مثل تطبيق شقردي الذي يقدم أفضل خدمة توصيل متنوعة مثل توصيل الطعام، الطرود في المملكة العربية السعودية، حيث يحرص على تقديم أفضل جودة بأرخص سعر، كما أنه يقدم خدماته في دول الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، هذا بالإضافة لإمكانية استخدام كود خصم شقردي الذي يمنح فرصة للتوفير أخرى.

الحصول على عينات مجانية

المميز في الشراء اون لاين من خلال المتاجر الالكترونية، أن بعض المتاجر الخاصة بمنتجات العناية الشخصية، العطور، وغيرها الكثير من المنتجات، يحصل المتسوق على عينات يمكن تجربتها، وبذلك يمكن بكل سهولة تجربة المنتجات الجديدة قبل شرائها.

أفضل سياسة استرجاع واستبدال

بعد المحلات تمنح ثلاثة أيام للاسترجاع، وأخرى تضع عبارة لا يوجد استبدال أو استرجاع، حتى وأن كان المتسوق لديه الحق لن يستطيع ارجاع نقوده، وهذا أمرًا آخر يجعلك تختار التسوق اون لاين، لأن كل متجر يتبع سياسة استرجاع واستبدال، مع ضمان استعادة مبلغ المنتجات التي تم شراؤها، ويمكن الاستفادة من تلك الميزة أثناء التسوق من عروض الجمعة البيضاء، يمكن إرجاع أي منتجات أو استبدالها من باب المنزل وحتى باب المنزل بدون تحصيل أي رسوم إضافية.

تعدد وسائل الدفع

تحرص المتاجر الالكترونية على توفير كل وسائل الرفاهية للعملاء، حتى تكون تجربة التسوق لا مثيل لها ممتعة من كل شيء، لذا وفرت المتاجر طرق مختلفة للدفع مثل من خلال البطاقة الائتمانية فيزا كارد، ماستر كارد، آبل باي، باي بال، وغيرها، ومن خلال المحافظ الالكترونية المتوفرة بالهواتف، هذا بالإضافة لتوفر ميزة خدمة الدفع عند الاستلام نقدًا، مع العلم أن البعض من المتاجر يمنح خصومات إضافية عند استخدام بعض البطاقات الائتمانية عند الدفع.

كل تلك أسباب تجعلك تفضل الشراء اون لاين بدلًا من المحلات، لذا اتجهت بعض المحال من إنشاء صفحات الكترونية تحمل اسمها، وأتاحت الشراء اون لاين والتوصيل حتى باب البيت لتحافظ على أرباحها.