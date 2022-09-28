الجهاد الإسلامي: ارتقاء الشهداء يؤكد أن مسيرة المقاومة ماضية مهما بلغت التضحيات

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي اليوم الاربعاء 28/9/2022 ، ان جرائم العدو الصهيوني وإرهابه بحق شعبنا وأرضنا تتواصل ، حيث ارتكب جريمة إرهابية ارتقى خلالها عدد من الشهداء من خيرة أبناء شعبنا وشبابه الأحرار في جنين البطولة والفداء، بعد أن خاضوا اشتباكاً مع العدو وقاوموه بكل ما أوتوا من قوة وإرادة.

وبين سلمي ان ارتقاء الشهداء الأبطال في ذكرى اقتحام "شارون" للمسجد الأقصى المبارك قبل ( 22 عاماً) ، جاء ليؤكد أن مسيرة المقاومة ماضية مهما بلغت التضحيات.

واعتبر إن إرادة المقاومة الفلسطينية لن تقبل الاستسلام وستواصل تصديها لجرائم الاحتلال وستواجه العدوان بكل إصرار، وهي متمسكة بسلاحها ونهجها الثابت.

واعتبر ان دماء الشهداء الأبرار لن تضيع هدراً، ومقاومة شعبنا المتصاعدة بقوة لن تتهاون أمام تلك الجرائم والاعتداءات الصهيونية التي تستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ويشار الى قوات الاحتلال اغتالت صباح اليوم 3 شهداء ضمن عملية عسكرية استهدفت منزل عائلة الشهيد رعد حازم .