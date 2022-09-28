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بالفيديو
إصابة خطيرة بالرأس وصلت مستشفى ابن سينا في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:05 م
28 سبتمبر 2022
إصابة خطرة جداً بالرأس وصلت لمستشفى ابن سينا في جنين
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