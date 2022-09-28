بالفيديو إصابة خطيرة بالرأس وصلت مستشفى ابن سينا في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:05 م
28 سبتمبر 2022
اسعاف.jfif
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 إصابة خطرة جداً بالرأس وصلت لمستشفى ابن سينا في جنين 

 

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