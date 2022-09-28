أنباء عن انتشال عدد من الشهداء في المنزل المستهدف بمخيم جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:02 ص
28 سبتمبر 2022
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أنباء عن انتشال عدد من الشهداء في المنزل المستهدف بمخيم جنين

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