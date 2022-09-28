بالفيديو والصور ثــلاثة شــــهداء وإصابات خلال عدوان إســرائيلي استهدف جنين لساعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء 28/9/2022 عن ارتقاء ثلاثة شهداء اثنين تم انتشالهما بعد ارتقائهما داخل المنزل المستهدف في مخيم جنين وهما محمد براهمة الملقب "بالواني" من بلدة عنزة و"عبد الرحمن خازم" شقيق الشهيد رعد حازم ، بالإضافة إلى الإعلان عن ارتقاء الشهيد أحمد علاونة .







واعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مــواطن (برصاصة في الرأس)، وإصابة 9 بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطرتان (رصاص في الصدر)، خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.

وكشفت وزارة الصحة أن الشهيد هو أحمد نظمي علاونة 24 عاماً ، استشهد جراء الاشتباك مع قوات الاحتلال في جنين.

وقالت وزارة الصحة إن عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على جنين مستمر حتى الآن.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال ومنذ صباح اليوم يشن عدواناً واسعاً على مخيم جنين وسط مقاومة باسلة من كتيبة جنين التي تتصدى للمقتحمين، مستهدفاً منزل والد الشهيد رعد حازم ، وسط مزاعم الاحتلال في اغتيال شقيق الشهيد عبد حازم وسط تضارب الأنباء حتى اللحظة .