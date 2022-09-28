بالفيديو وسط اشتباكات ومقاومة باسلة ..الاحتلال يحول جنين لساحة حـــرب بعد استهداف مباغت لعائلة الشهيد رعد حازم

حاصرت قوات صهيونية خاصة صباح اليوم الأربعاء 28/9/2022 ، منزل والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب وسط مخيم جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قذيفة صوب المنزل المحاصر ، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين .

وأكدت وزارة الصحة بجنين وصول شهيد و9 إصابات بجروح مختلفة بينهم حالتان خطرتان خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ، في حين تواصل قوات الاحتلال منع طواقم الإسعاف من الاقتراب من المنطقة التي تجري فيها المواجهات في شارع مهيوب في مدينة جنين

وزعمت قوات الاحتلال في وقت سابق اغتيال عبد حازم شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية "تل ابيب "، وسط تضارب الأنباء بشأن صحة الاخبار الواردة من الاعلام العبري...يتبع