محافظ طوباس يكشف آخر التطورات بقضية أطفال طوباس الثلاثة

أكد محافظ طوباس، يونس العاص اليوم الاربعاء 28/9/2022 ، انه "تم إثبات اكتئاب الولادة لدى الأم والذي أدى لمضاعفات في هذا الجانب في قضية الأطفال الثلاثة بطوباس.

وقال محافظ طوباس خلال تصريحات مقتضبة ان هناك عينات تم إرسالها إلى الأردن لفحصها، وننتظر الإذن من النيابة العامة لإذاعة التفاصيل".

ما تزال حادثة وفاة ثلاثة أطفال فلسطينيين أشقاء خلال الأسبوعين الأخيرين، في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، تحظى باهتمام كبير في الشارع الفلسطيني، وسط تأكيدات من الجهات الحكومية باستمرار التحقيقات بواقعة وفاتهم.

وكانت عائلة فادي عبد الرازق من طوباس قد فقدت ثلاثة أشقاء في غضون أسبوعين، إذ توفي الرضيع جود بعمر شهر في 8 من الشهر الجاري، بعد أن اختنق وهو يرضع من والدته، كما ورد في التقارير الطبية، وبعدها بأسبوع وتحديداً يوم 16 الشهر الجاري توفيت شقيقته الطفلة ياسمين ذات الأربع سنوات، دون أن يتم التحقيق بحادثة وفاتها، إذ ورد في التقرير الطبي أن الوفاة وقعت في ظروف طبيعية.