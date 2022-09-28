من هي خطيبة أحمد الحناوي التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ؟

انتشر أسم الشاب الفلسطيني أحمد الحناوي المشهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ، للبحث عنه وخاصة ان عدد من المواطنين لا يعرفون من هو الشاب أحمد الحناوي الذي اعلن خطوبته على الشابة يمنى الاشقر من قطاع غزة ، وخاصة ان الشاب من اصول غزية والفتاة أيضا ابنة رجل اعمل كبير في يطاع غزة ن فمن هم احمد الحناوي ومن هي خطيبته.

من هي خطيبة أحمد الحناوي

بعد تداول خبر خطوبة الشاب أحد الحناوي بدأت التساؤلات ممن هي خطيبة الشاب أحمد الحناوي ، من هي خطيبة أحمد الحناوي؟ يمنى كمال الاشق، فتاة فلسطينية، وتحمل الجنسية الفلسطينية، من الشخصيات المعروفة على المستوى قطاع غزة .

من مواليد عام 1999، وتبلغ من العمر 23 عاما، تخرجت من جامعة الأزهر بقطاع غزة، بدرجة البكالوريوس من تخصص التجارة، ويمنى الأشقر ابنة رجل الأعمال الفلسطيني كمال الأشقر، الذي يمتلك محلارت تجارية لبيع مستحضرات التجميل والاكسسوارات.

من هو الحناوي؟

اسم شاب الفلسطيني من نشطاء التواصل الاجتماعي، مقيم في تركيا، ويُعد أحد مشاهير تطبيق تيك توك، ويُتابعه ملايين الأشخاص في فلسطين ودول العالم، ويعرض من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يومياته الشخصية التي يستعرض فيها العديد من المواقف المضحكة مع أصدقائه والناس.

الحناوي شاب فلسطيني ولد في المملكة العربية السعودية عام 1995، والتحق في الجامعة عام 2013 بتخصص التمريض، وسافر بعدها من قطاع غزة إلى أندونيسيا لدراسة الهندسة المعمارية ثم عاد إلى القطاع مرة آخرى بعد انهاء دراسته.