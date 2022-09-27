خطوبة الشاب أحمد الحناوي- من هي خطيبة أحمد الحناوي

خطوبة الشاب أحمد الحناوي على الشابة يمنى الأشقر خبر تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وهما من سكان مدينة غزة، فهو شاب فلسطيني محبوب له صفحته الشهيرة على أنستغرام والسناب شات، حيث أعلن بنفسه خبر خطوبته، على الشابة يمنى الأشقر، فكان خبر خطوبته مفرحاً للكثيرين من المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تفاصيل خطوبة الشاب أحمد الحناوي على يمنى الأشقر.

خطوبة الشاب أحمد الحناوي- خطوبة أحمد الحناوي ويمنى الأشقر

ويُعد الحناوي أحد مشاهير تطبيق تيك توك، ويُتابعه ملايين الأشخاص في فلسطين ودول العالم، ويعرض من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يومياته الشخصية التي يستعرض فيها العديد من المواقف المضحكة مع أصدقائه والناس.

والحناوي شابٌ فلسطيني ولد في المملكة العربية السعودية عام 1995، والتحق في الجامعة عام 2013 بتخصص التمريض، وسافر بعدها من قطاع غزة إلى أندونيسيا لدراسة الهندسة المعمارية ثم عاد إلى القطاع مرة آخرى بعد انهاء دراسته.

كانت له العديد من المحاولات للسفر إلى الصين للدراسة في احدى جامعات تايوان إلّا أنه لم يُحالفه الحظ، لينتقل إلى تركيا ويُقيم هناك باحثًا عن حياةٍ أفضل.



خطوبة أحمد الحناوي ويمنى الأشقر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من خطوبة “الحناوي” برفقة زوجته المستقبلية وتبدو عليهما السعادة، وسط تهاني المتابعين من فلسطين والعالم.

ويعتبر “الحناوي” واجهة اعلامية وتسويقية للعديد من الشركات المحلية والعربية، نظرًا لأعداد متابعيه عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والد العروس كمال الأشقر، أعلن عبر صفحته عن خطبة ابنته يمنى على الشاب أحمد الحناوي وكتب على صفحته: " لله الفضل والمنة، تم اليوم بحمد الله وشكره خطوبة بنتي الحبيبة الغالية يمنى على الشاب المهذب أحمد الحناوي، أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الخير والسعادة".