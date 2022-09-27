شهد سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 28 سبتمبر 2022، قفزة خلال التعاملات المبكرة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

لماذا يرتفع سعر الدولار في سوريا؟

وترجع أزمة تراجع الليرة السورية مقابل الدولار إلى التوقف شبه الكامل في تدفق العملة الأمريكية إلى السوق السورية المعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الصراع عام 2011 عندما لجأ التجار السوريون إلى المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، فلا يمكن تحويل الدولار مباشرة إلى سوريا.

وتقدر قيمة الودائع السورية في البنوك اللبنانية بعشرات المليارات من الدولارات.

توقع خبراء اقتصاديون تدهور سعر صرف الليرة السورية منذ قرابة عام، وعزوا ذلك، في جزء منه، إلى تغيّب الحكومة عن دعم الصناعة المحلية.

ووفق مراقبين طالبت الحكومة الصناعيين بتراكمات مالية ورفعت الضرائب مما دفع بعضهم إلى وقف أعمالهم، ليزداد الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف الدولار، كما أُغرِقت السوق بالمواد المهربة التي تباع بسعر أقل من السلع المحلية.

يذكر أن بنك سوريا المركزي حدد يوم الإثنين 19 سبتمبر/أيلول الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 3015 ليرة للدولار الواحد، مقابل 2800 ليرة للدولار الواحد سابقاً.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 4720 ليرة للشراء، و4750 ليرة للبيع، مقابل 4655 ليرة للشراء، و4680 ليرة للبيع، في ختام تداولات أمس الإثنين، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

وخسرت الليرة السورية ما يقارب 30% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الـ12 الماضية

واحتلت سوريا المرتبة الخامسة، في قائمة مراقبة العملات الصادرة عنه، حيث انخفضت قيمة الليرة فيها أمام الدولار بنسبة 79.64%، وذلك منذ الأول من شهر يناير/كانون الثاني عام 2020، وبينما "لا يزال الاقتصاد السوري في حالة من الفوضى.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4550 ليرة للشراء، و4584 ليرة للبيع، مقابل 4501 ليرة للشراء، و4530 ليرة للبيع أمس.

أسعار العملات مقابل الدولار اليوم

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية اليوم الثلاثاء نحو 5088 ليرة للشراء، و5130 للبيع، مقابل 4974 ليرة للشراء، و5011 ليرة للبيع، عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 1254 ليرة للشراء، و1265 ليرة للبيع، مقابل 1236 ليرة للشراء، و1246 ليرة للبيع، بنهاية تداولات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1282 ليرة للشراء، و1293 ليرة للبيع، مقابل 1265 ليرة للشراء، و1274 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 15192 ليرة للشراء، و15314 ليرة للبيع، مقابل 14981 ليرة للشراء، و15087 للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.